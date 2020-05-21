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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-21T10:35
https://ria.ru/20200521/1571759288.html
Названа категория людей с повышенным риском смерти от коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570301381_0:282:3072:2010_1036x0_80_0_0_a9e8d041afb0f742261c6b2471d03041.jpg
РИА Новости

Названа категория людей с повышенным риском смерти от коронавируса

00:51 21.05.2020 (обновлено: 10:35 21.05.2020)
168716
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкЗнак биологической опасности в клинике Волгоградского медицинского университета
Знак биологической опасности в клинике Волгоградского медицинского университета
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В условиях пандемии COVID-19 летальность среди пациентов с нарушениями обмена веществ в два-четыре раза выше, чем у людей без таких заболеваний. Об этом заявила директор ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева в интервью телеканалу RT.
Она подчеркнула, что в группу риска входят люди с эндокринопатиями — пациенты с системными поражениями, сахарным диабетом, полиорганными нарушениями, болезнями надпочечников и аутоиммунными заболеваниями.

"В нашей стране почти восемь миллионов человек страдают ожирением. Предиабет у 19 миллионов человек. Плюс еще 30 миллионов — в группе риска из-за ожирения. Около 40 процентов населения имеют опухоли щитовидной железы", — отметила Мокрышева.

По ее словам, повышенный риск смертности от COVID-19 обусловлен широким поражением сердечно-сосудистой системы, почек, снижением иммунного статуса и сопротивляемостью организма коронавирусной инфекции.
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Мокрышева уточнила, что риск заражения коронавирусом никак не связан с избыточным весом человека.
Она посоветовала людям с нарушениями обмена веществ во время самоизоляции соблюдать режим сна и бодрствования, сбалансированно питаться, пить достаточно воды. Также рекомендуется принимать витамины, согласовав их перечень и дозировку с лечащим врачом, и не забывать о физической активности.
В России выявили 309 тысяч случаев заболевания COVID-19, почти три тысячи человек умерли, более 85 тысяч выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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