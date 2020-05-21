Лавров поздравил Шойгу с 65-летним юбилеем

"Уважаемый Сергей Кужугетович, от всей души поздравляю вас с днем рождения. На протяжении многих лет знаю вас как надежного друга, настоящего патриота, высочайшего профессионала", - говорится в поздравлении Лаврова, опубликованном на сайте МИД РФ.

"Невозможно переоценить ваш вклад в становление современной системы предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, всестороннее укрепление обороноспособности страны, в сохранение традиций нашего народа", - подчеркивается в поздравлении.

По словам Лаврова, министр обороны и сегодня находится "на передовой" защиты национальных интересов.

"Дорожу нашей дружбой. Всегда искренне рад нашим встречам – по служебным делам, на спортивных площадках, за кружкой чая у костра или в Русском географическом обществе", - добавил глава МИД РФ, пожелав также имениннику и впредь "сохранять богатырское сибирское здоровье и продолжать созидать на благо Родины".