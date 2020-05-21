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2020-05-21T00:23
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Лавров поздравил Шойгу с 65-летним юбилеем
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РИА Новости

Лавров поздравил Шойгу с 65-летним юбилеем

00:23 21.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил министра обороны РФ Сергея Шойгу с 65-летием, отметив его вклад в укрепление обороноспособности страны и сохранение традиций российского народа.

"Уважаемый Сергей Кужугетович, от всей души поздравляю вас с днем рождения. На протяжении многих лет знаю вас как надежного друга, настоящего патриота, высочайшего профессионала", - говорится в поздравлении Лаврова, опубликованном на сайте МИД РФ.

Дипломат отметил, что для многих жизненный путь Сергея Шойгу стал ярким примером самоотверженности, мужества и верности долгу, а личные и деловые качества позволяли ему плодотворно трудиться на различных, самых непростых направлениях и успешно справляться со всеми задачами.
"Невозможно переоценить ваш вклад в становление современной системы предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, всестороннее укрепление обороноспособности страны, в сохранение традиций нашего народа", - подчеркивается в поздравлении.
По словам Лаврова, министр обороны и сегодня находится "на передовой" защиты национальных интересов.
"Дорожу нашей дружбой. Всегда искренне рад нашим встречам – по служебным делам, на спортивных площадках, за кружкой чая у костра или в Русском географическом обществе", - добавил глава МИД РФ, пожелав также имениннику и впредь "сохранять богатырское сибирское здоровье и продолжать созидать на благо Родины".
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Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Сергей ШойгуОбщество
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