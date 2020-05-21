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2020-05-21T02:49
https://ria.ru/20200521/1571758821.html
В Госдуму внесли проект о ввозе дефицитных санкционных товаров
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РИА Новости

В Госдуму внесли проект о ввозе дефицитных санкционных товаров

00:00 21.05.2020 (обновлено: 02:49 21.05.2020)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Сенаторы Константин Косачев и Сергей Кисляк внесли в Государственную думу законопроект, который позволяет не применять контрсанкции в отношении жизненно важных товаров, не имеющих аналогов в России.
Согласно документы, определять перечень товаров и условия их ввоза будет правительство.
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Кабинет министров также может добавлять в список товары, которые производятся в России, но из-за особых обстоятельств, например, действия режима повышенной готовности, попали в категорию дефицитных.

Для медицинских нужд

Авторы инициативы предполагают, что законопроект позволит правительству оперативно устранять дефицит тех или иных товаров
"Закон 2018 реализован по настоящий момент только в отношении Украины. Дело не в стране. Дело в накопленным опыте. В частности, в перечень запрещенных к ввозу в Российскую Федерацию товаров, страной происхождения либо страной отправления которых является Украина или которые перемещаются через территорию Украины, были включены изделия санитарии, гигиены и предметов ухода за больными", — сказал Косачев РИА Новости.
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Сенатор отметил, что инициатива, в первую очередь, направлена на медицинские принадлежности, но ими одними не ограничивается.

"Не нужно уходить в политику"

Первый зампред думского комитета Дмитрий Новиков поддержал проект. По словам депутата, затрагиваемая документом ситуация – "не тот случай", когда "нужно уходить в санкционную политику".

В данном случае понятно: если соответствующих медикаментов, препаратов, субстанций у нас нет, то есть смысл обеспечить необходимые поставки из-за рубежа.

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Дмитрий Новиков
Дмитрий Новиков
депутат Госдумы
Новиков подчеркнул, что высказывает личную позицию, но не исключил, что члены комитета по международным делам поддержат законопроект.

Контрсанкции Москвы

Президент Владимир Путин в июне 2018 года подписал закон о контрсанкциях. Он предусматривает прекращение сотрудничества с "недружественными иностранными государствами". В частности, вводит возможность запрета на ввоз и вывоз продукции или сырья из этих стран.
В августе 2014 Москва запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из государств, которые ввели антироссийские санкции, – в том числе, из США, Канады, Австралии, Норвегии, стран Евросоюза.
Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций Россия продлевала и свои ответные меры, пока запрет на поставки действует до конца 2020 года.
Введение санкций против России и ответные шаги
1 сентября 2017, 14:00
Введение санкций против России и ответные шаги
80029135
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Дмитрий НовиковСергей КислякСовет Федерации РФГосдума РФЕвросоюзКонстантин КосачевВладимир ПутинМоскваНорвегияСШАЭкономика
Популярные комментарии
У нас обнаружился дефицит? А как же импортозамещение и работающие на износ в период пандемии предприятия?!
21 мая, 00:34
Ири на
12422001
"законопроект, который разрешает отказываться от контрсанкций для закупки дефицитных товаров, аналоги которых не производятся в РФ" Вот собственно вопрос,а почему у нас до сих пор! эти дефицитные товары ещё не изготовляются!? Почему ЦБ не инвестировал в данном направлении? Почему эти депутаты (которые сейчас предлагают данный законопроект) и вообще вся ГД,ни один депутат в этом не был заинтересован,а лоббировать интересы иностранного капитала,и уходить от ответственности,это вы всегда пожалуйста! Вы кстати уже написали один законопроект по выплате медикам,Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2020 г. № 484,что аж вся страна ахнула! Вместе с президентом,пришлось Путину вам всем люлей раздавать! Это говорит о том,что вы неспособны правильно оценивать ситуацию и принимать сложные решения,а уж тем более излагать это на бумаге,вы профнепригодные одним словом.
21 мая, 00:56
Алина Эн
2100300
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