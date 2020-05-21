В Госдуму внесли проект о ввозе дефицитных санкционных товаров

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Сенаторы Константин Косачев и Сергей Кисляк внесли в Государственную думу законопроект, который позволяет не применять контрсанкции в отношении жизненно важных товаров, не имеющих аналогов в России.
Согласно документы, определять перечень товаров и условия их ввоза будет правительство.
15 февраля, 17:22Европа отменит санкции, если последует своим интересам, заявили в ГД
Кабинет министров также может добавлять в список товары, которые производятся в России, но из-за особых обстоятельств, например, действия режима повышенной готовности, попали в категорию дефицитных.
Для медицинских нужд
Авторы инициативы предполагают, что законопроект позволит правительству оперативно устранять дефицит тех или иных товаров
"Закон 2018 реализован по настоящий момент только в отношении Украины. Дело не в стране. Дело в накопленным опыте. В частности, в перечень запрещенных к ввозу в Российскую Федерацию товаров, страной происхождения либо страной отправления которых является Украина или которые перемещаются через территорию Украины, были включены изделия санитарии, гигиены и предметов ухода за больными", — сказал Косачев РИА Новости.
30 апреля, 03:23Песков: сигналов о смягчении санкций против России сейчас нет
Сенатор отметил, что инициатива, в первую очередь, направлена на медицинские принадлежности, но ими одними не ограничивается.
"Не нужно уходить в политику"
Первый зампред думского комитета Дмитрий Новиков поддержал проект. По словам депутата, затрагиваемая документом ситуация – "не тот случай", когда "нужно уходить в санкционную политику".
В данном случае понятно: если соответствующих медикаментов, препаратов, субстанций у нас нет, то есть смысл обеспечить необходимые поставки из-за рубежа.
Новиков подчеркнул, что высказывает личную позицию, но не исключил, что члены комитета по международным делам поддержат законопроект.
Контрсанкции Москвы
Президент Владимир Путин в июне 2018 года подписал закон о контрсанкциях. Он предусматривает прекращение сотрудничества с "недружественными иностранными государствами". В частности, вводит возможность запрета на ввоз и вывоз продукции или сырья из этих стран.
Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций Россия продлевала и свои ответные меры, пока запрет на поставки действует до конца 2020 года.
1 сентября 2017, 14:00Введение санкций против России и ответные шаги