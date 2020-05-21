В Госдуму внесли проект о ввозе дефицитных санкционных товаров

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Сенаторы Сенаторы Константин Косачев Сергей Кисляк внесли в Государственную думу законопроект, который позволяет не применять контрсанкции в отношении жизненно важных товаров, не имеющих аналогов в России.

Согласно документы, определять перечень товаров и условия их ввоза будет правительство.

Кабинет министров также может добавлять в список товары, которые производятся в России, но из-за особых обстоятельств, например, действия режима повышенной готовности, попали в категорию дефицитных.

Для медицинских нужд

Авторы инициативы предполагают, что законопроект позволит правительству оперативно устранять дефицит тех или иных товаров

"Закон 2018 реализован по настоящий момент только в отношении Украины. Дело не в стране. Дело в накопленным опыте. В частности, в перечень запрещенных к ввозу в Российскую Федерацию товаров, страной происхождения либо страной отправления которых является Украина или которые перемещаются через территорию Украины, были включены изделия санитарии, гигиены и предметов ухода за больными", — сказал Косачев РИА Новости.

Сенатор отметил, что инициатива, в первую очередь, направлена на медицинские принадлежности, но ими одними не ограничивается.

"Не нужно уходить в политику"

Первый зампред думского комитета Дмитрий Новиков поддержал проект. По словам депутата, затрагиваемая документом ситуация – "не тот случай", когда "нужно уходить в санкционную политику".

В данном случае понятно: если соответствующих медикаментов, препаратов, субстанций у нас нет, то есть смысл обеспечить необходимые поставки из-за рубежа. Дмитрий Новиков депутат Госдумы депутат Госдумы

Новиков подчеркнул, что высказывает личную позицию, но не исключил, что члены комитета по международным делам поддержат законопроект.

Контрсанкции Москвы

Президент Владимир Путин в июне 2018 года подписал закон о контрсанкциях. Он предусматривает прекращение сотрудничества с "недружественными иностранными государствами". В частности, вводит возможность запрета на ввоз и вывоз продукции или сырья из этих стран.

Канады, Австралии, В августе 2014 Москва запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из государств, которые ввели антироссийские санкции, – в том числе, из США Норвегии , стран Евросоюза