Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-05-21T18:28
https://ria.ru/20200521/1571753817.html
Джазовое сообщество поддержало музыкантов, попавших в трудную ситуацию
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570818614_0:0:3300:1857_1036x0_80_0_0_1e4d34ec6a704a11c7ab88d5800cbbf3.jpg
РИА Новости

Джазовое сообщество поддержало музыкантов, попавших в трудную ситуацию

10:05 21.05.2020 (обновлено: 18:28 21.05.2020)
477
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДжазовый фестиваль Koktebel Jazz Party
Джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Джазмены, организаторы фестивалей, а также меценаты оказали поддержку музыкантам, оказавшимся в трудной финансовой ситуации в связи с пандемией коронавируса.

Адресная помощь

"Как только по всему миру отменили массовые мероприятия, сразу возникло ощущение, что настанет день, когда надо будет помочь коллегам по цеху. И вот, он наступил", — говорит пианист Яков Окунь.
В акции приняли участие круг поклонников джаза, которые регулярно поддерживают культурные мероприятия в Москве. К ним присоединились музыканты – Игорь Бутман, а также организаторы фестивалей, например, председатель оргкомитета Международного фестиваля Koktebel Jazz Party Дмитрий Киселев, генеральный директор холдинга "Красный квадрат" Илья Кривицкий.

"У меня есть благотворительный фонд, который кроме того, что проводит джазовые мероприятия, зарубежные гастроли, также оплачивает лечение для музыкантов. Я и подумал – почему бы не поддержать коллег", – сказал саксофонист Игорь Бутман. – При этом, многие на наше предложение ответили, что они пока справляются, им просто так деньги не требуются".

Всего помощь получили 26 семей из Москвы и Санкт-Петербурга. Выплаты были адресными – выбирали тех, у кого несколько детей, есть ипотека или необходимость снимать жилье. Яков Окунь подчеркивает, что удалось провести "быстрые" перечисления, без необходимости тратить несколько месяцев на оформление бумаг, но при этом с соблюдением закона. Ведь деньги нужны сейчас.
В сложившейся ситуации помощь музыкантов коллегам – мировая практика. Так, поддержку в США оказали напрямую или через свои фонды джазмены Уинтон Марсалис, Джошуа Редман.

Фрилансеры от джаза

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМузыкант Игорь Бутман выступает на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party в Коктебеле
Музыкант Игорь Бутман выступает на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party в Коктебеле
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Музыкант Игорь Бутман выступает на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party в Коктебеле
По словам экспертов, в России многие джазовые исполнители работают в государственных оркестрах или музыкальных учреждениях (концертмейстерами или педагогами), а значит получают зарплату даже при условии закрытых клубов и концертных площадок. Но есть и те, кто по разным причинам старается вести предельно независимый образ жизни, работая как фрилансер. Им сейчас приходится тяжелее всего.
"У нас много музыкантов, которые зарабатывают совсем немного и не платят налоги. Но мы призываем их оформиться как самозанятые или как ИП. Тогда в тяжелой ситуации как сейчас они могли бы обратиться за помощью к государству, – говорить Игорь Бутман. – Надо переходить на более цивилизованные методы работы".
Он также обратил внимание, что даже для них есть механизмы поддержки. Так, те, кто пишет музыку, может обратиться в Союз композиторов, в Российское авторское общество.

Нужен профсоюз?

© Фото : личный архив Якова Окуня Пианист Яков Окунь
Пианист Яков Окунь
© Фото : личный архив Якова Окуня
Пианист Яков Окунь
"Профсоюз, вероятно, мог бы собрать таких людей, которые занимаются своим делом, но по каким-то причинам не хотят жить в социуме, – поясняет Яков Окунь. – Многие из них сейчас недовольны, но пока государство не понимает как им помочь".
При этом, существует Российский музыкальный союз, куда входят около трех тысяч участников – и физические лица, и организации.
"Делать отдельный джазовый профсоюз мне кажется не совсем рациональной идеей, ведь нужно будет содержать людей, которые будут заниматься каждодневной работой, – говорит Игорь Бутман. – Также не понятно, что он будет делать в "мирное время"? Договариваться с концертными залами о размере минимальной оплаты, защищать в спорах с работодателями, промоутерами?"
Музыкант коллектива Joe Lastie’s New Orleans Sound во время выступления на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
29 апреля, 08:00Doctor Jazz Party
Это надо видеть и слышать! Марафон Doctor Jazz Party
"А как быть с клубами? Их, настоящих, джазовых, с хорошими ролями и барабанами, и так практически нет в России. Как им помочь? Они столкнулись сейчас с проблемой как сохранить персонал, тщательно собранный за многие годы, столкнулись с тем, что банки выдвигают более изощренные требования для выдачи кредита на зарплаты. Музыканты выйдут из этого кризиса, но может случиться так, что играть им будет негде... Может озадачить профсоюз и такой проблемой?" – говорит Яков Окунь.
Музыкант Селвин Бирчвуд во время выступления на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
30 апреля, 08:00Doctor Jazz Party
Международный день джаза: красивые легенды и яркие звезды
300000
КультураКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМузыкаНовости культурыФестиваль Koktebel Jazz PartyИгорь БутманДмитрий Киселев
Рекомендуем
Вид на Дворцовую набережную в Санкт-Петербурге
Омбудсмен Петербурга прокомментировала объявление о передаче ребенка
Объект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет в штате Северная Дакота
Эксперты оценили вероятность продления США договора СНВ-3
Обсерватория Мирный - первая советская антарктическая станция. Побережье моря Дэвиса
Росгидромет рассказал о работе антарктических экспедиций на фоне COVID-19
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
В Петербурге перенесли заседание по жалобе на арест историка Соколова
Арбуз
Агроном объяснила, какие фрукты покупать рано
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко
Сахалинский губернатор обратился в суд с заявлением об отставке мэра Охи
Пачка денег
В России предложили массово сажать за серые зарплаты
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов заявил, что мир после окончания пандемии не будет прежним
Сейсмограф
В Средиземном море произошло землетрясение магнитудой 5,8
Пассажир стоит возле остановки общественного транспорта
Число пассажиров в подмосковном транспорте упало на 74% с марта
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Абэ рассказал о мерах по борьбе с коронавирусом в Японии
Здание Государственной Думы РФ
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о россиянах
Столы для соблюдения социальной дистанции в ресторане в Оушен-Сити, штат Мэриленд
В американском кафе придумали столы для соблюдения дистанции
Командир батальона патрульной службы полиции особого назначения Луганск-1 Сергей Губанов
В Донбассе умер комбат батальона "Луганск-1", заявили в МВД Украины
Кремлевская набережная в Москве
В Москве более 40 тысяч безработных получают доплату к пособию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:20Трамп допустил заключение соглашения по контролю над вооружениями
20:13Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений в Москве
20:11Власти Югры ограничили въезд в три населенных пункта из-за COVID-19
20:11Сенат США утвердил Рэтклиффа директором национальной разведки
20:09Постпред прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
19:56ООН обеспокоена эрозией режима контроля за вооружениями
19:52В Ираке выявили 153 новых случая коронавируса за сутки
19:51ЦИК возобновил подготовку к голосованию по поправкам
19:47В Москве утвердили стандарт обслуживания в МФЦ
19:45Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу
19:43В Москве обяжут использовать маски на железнодорожных вокзалах
19:42Трамп заявил, что Россия не придерживается Договора по открытому небу
19:40В Дагестане начали проверку после жалоб медиков на неполученные доплаты
19:40Глава дипломатии ЕС осудил угрозы Ирана в адрес Израиля
19:38РПЦ организовала более 100 служб добровольцев для помощи нуждающимся
19:38В Москве разрешат работу каршеринга с 25 мая
19:38Дежурные группы в детских садах в Москве продолжат работать летом
19:35РЖД могу переориентировать экспорт ряда грузов на восток
19:33Собянин заявил, что возвращать всех работников в офисы рано
19:33Собянин заявил о появившейся надежде на скорее завершение пандемии
Лента новостейМолния