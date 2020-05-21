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Культура
2020-05-21T06:30
https://ria.ru/20200521/1571732049.html
Клип на хит "Dance monkey" набрал миллиард просмотров на YouTube
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РИА Новости

Клип на хит "Dance monkey" набрал миллиард просмотров на YouTube

01:17 21.05.2020 (обновлено: 06:30 21.05.2020)
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Клип на хит "Dance monkey" австралийской певицы Тони Уотсон, больше известной по псевдониму Tones and I, меньше, чем за год, набрал на YouTube более одного миллиарда просмотров.
"Не могу поверить, что песня "Dance monkey" получила такое количество просмотров. Мне было так весело снимать это видео. Спасибо всем за клики", – прокомментировала Тони Уотсон.
Исполнительницу в роли старика-дебошира, который скучает дома, вытаскивают развлечься друзья. Вместе они разъезжают по улицам города на красном кабриолете, строят глазки старушкам, а после устраивают тусовку на поле для гольфа. Благодаря гриму и актерским способностям 19-летнюю Тони Уотсон не отличить от пожилых танцоров из массовки.
"Dance monkey" — второй сингл из дебютного альбома певицы "The kids are coming" (вышел в августе 2019 года). Трек почти сразу возглавил несколько музыкальных чартов по всему миру, а в октябре попал в Billboard Hot 100.
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1 мая, 01:28Культура
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