Клип на хит "Dance monkey" набрал миллиард просмотров на YouTube

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости . Клип на хит "Dance monkey" австралийской певицы Тони Уотсон, больше известной по псевдониму Tones and I, меньше, чем за год, набрал на YouTube более одного миллиарда просмотров.

Исполнительницу в роли старика-дебошира, который скучает дома, вытаскивают развлечься друзья. Вместе они разъезжают по улицам города на красном кабриолете, строят глазки старушкам, а после устраивают тусовку на поле для гольфа. Благодаря гриму и актерским способностям 19-летнюю Тони Уотсон не отличить от пожилых танцоров из массовки.