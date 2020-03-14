Он или она? Лучшие клипы, в которых певицы стали мужчинами

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Мужчины, переодетые в женщин, — беспроигрышный юмористический прием, который часто используют в шоу и комедиях. Взять хотя бы в пример Джека Леммона и Тони Кертиса в фильме "В джазе только девушки" (1966 год) или участников группы Queen в клипе на песню "I want to break free". Эти образы до сих пор вызывают улыбку. Но вот получилось ли у их коллег противоположного пола изобразить что-то похожее? Лучшие видео, где она — это он — в материале РИА Новости.

Тейлор Свифт — The Man

В феврале этого года певица Тейлор Свифт представила в Сети клип на песню The Man. В нем она высмеивает наглое поведение молодых людей, которые уверены, что благодаря деньгам и связям они могут делать все, что захотят. Певица показывает, что со стороны это выглядит комично. Главную роль — наглого босса крупной корпорации Свифт сыграла сама. Надо сказать, с задачей она справилась отлично. Поп-звезду в таком гриме и с такими манерами практически не узнать.

Селена Гомес — Bad liar

На ролике, снятом на песню Bad liar, Селена Гомес исполняет сразу три роли: неуверенную девочку-подростка, ее маму и учителя (между взрослыми роман). Несмотря на хрупкие и женственные пропорции певицы, ей удалось вжиться в образ обаятельного ухажера с густыми усами.

Tones and I (Тони Уотсон) — Dance monkey

В клипе на хит 2019 года Dance monkey австралийская певица Tones and I (Тони Уотсон) появляется в роли старика-дебошира, которого из дома вытаскивают развлечься друзья. Благодаря гриму и актерским способностям 19-летнюю исполнительницу не отличить от пожилых танцоров из массовки.

Леди Гага — You and I

В 2011 году Леди Гага выпустила клип на песню You and I. В нем она знакомит зрителей с парнем по имени Джо Кальдероне, которого сама же и играет. Образ неряшливого рокера, напоминающего то ли Элвиса Пресли, то ли Майкла Джексона, так всем понравился, что позже поп-звезда пришла так на церемонию награждения премией MTV Video Music Awards.

Мэрайя Кэри — Obsessed