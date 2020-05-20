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Республика Татарстан
Республика Татарстан
2020-06-03T17:24
https://ria.ru/20200520/1572418650.html
Путин поручил проработать вопрос поддержки проекта дороги вокруг Казани
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РИА Новости

Путин поручил проработать вопрос поддержки проекта дороги вокруг Казани

17:20 20.05.2020 (обновлено: 17:24 03.06.2020)
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© Depositphotos / MaykovNikitaГород Казань
Город Казань
© Depositphotos / MaykovNikita
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Минтрансу и главе Татарстана Рустаму Минниханову проработать вопрос федеральной поддержки проекта кольцевой дороги вокруг Казани.
В ходе рабочей встречи по видеосвязи Минниханов попросил президента поддержать строительство Большого Казанского кольца. Он рассказал, что первый этап проекта уже в завершающей стадии, и попросил поддержать второй этап.
"Теперь Большое казанское кольцо. Оно сколько километров?" - уточнил президент.
"Оно 41 километр, но последний пусковой комплекс - это где-то 5 миллиардов рублей. Хотя бы какую-то часть если бы вы поддержали", - попросил Минниханов. "Полностью Казань будет окольцована", - пообещал он.
"Я понимаю. Я обязательно дам такое поручение Минтрансу. Вы с ними в контакте, пожалуйста, проработайте", - ответил Путин.
Президент России Владимир Путин проводит совещание в режиме видеоконференции
20 мая, 17:25Республика Татарстан
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Республика ТатарстанВладимир ПутинКазаньЭкономика
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