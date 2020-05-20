Путин поручил проработать вопрос поддержки проекта дороги вокруг Казани

В ходе рабочей встречи по видеосвязи Минниханов попросил президента поддержать строительство Большого Казанского кольца. Он рассказал, что первый этап проекта уже в завершающей стадии, и попросил поддержать второй этап.

"Теперь Большое казанское кольцо. Оно сколько километров?" - уточнил президент.

"Оно 41 километр, но последний пусковой комплекс - это где-то 5 миллиардов рублей. Хотя бы какую-то часть если бы вы поддержали", - попросил Минниханов. "Полностью Казань будет окольцована", - пообещал он.