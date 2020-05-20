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Республика Татарстан
Республика Татарстан
2020-06-03T17:07
https://ria.ru/20200520/1572417663.html
Минниханов: две трети коек для больных COVID-19 свободны в Татарстане
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РИА Новости

Минниханов: две трети коек для больных COVID-19 свободны в Татарстане

17:07 20.05.2020 (обновлено: 17:07 03.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Только 31% из 2,5 тысячи коек, подготовленных для больных коронавирусной инфекцией, заняты сейчас в Татарстане, заявил глава республики Рустам Минниханов.
"Всего в Татарстане развернуто 2577 коек в 26 лечебных учреждениях. На сегодня занято 31% коек. Медучреждения оснащены оборудованием, лекарствами и средствами индивидуальной защиты. В добавление к существующему коечному фонду 14 мая мы ввели в эксплуатацию корпус инфекционной больницы в городе Набережные Челны на 88 коек с возможностью расширения до 164 коек", - сказал Минниханов президенту РФ Владимиру Путину по видеосвязи во время рабочей встречи в среду.
По его словам, для обеспечения изоляции прибывших из-за пределов РФ в республике развернуты обсерваторы на 1100 мест. "Кроме этого, с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции на строительстве важнейших объектов страны в обсерваторах размещаются работники нефтегазовой отрасли. "Газпром" обращается. Мы их поддерживаем", - сказал Минниханов.
Он добавил, что в регионе ежедневно наращиваются темпы тестирования жителей республики, в день проводится около 4 тысяч исследований.
Пошив защитных масок
20 мая, 16:52Республика Татарстан
Предприятия Татарстана начали выпуск средств индивидуальной защиты
В Татарстане выявлено 2475 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 1452 человека, умерли 8. Как отмечала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, Татарстан входит в число регионов с самым низким показателем смертности от коронавируса.
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Республика ТатарстанРустам МиннихановОбщество
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