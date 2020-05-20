Минниханов: две трети коек для больных COVID-19 свободны в Татарстане

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Только 31% из 2,5 тысячи коек, подготовленных для больных коронавирусной инфекцией, заняты сейчас в Татарстане, заявил глава республики Рустам Минниханов.
"Всего в Татарстане развернуто 2577 коек в 26 лечебных учреждениях. На сегодня занято 31% коек. Медучреждения оснащены оборудованием, лекарствами и средствами индивидуальной защиты. В добавление к существующему коечному фонду 14 мая мы ввели в эксплуатацию корпус инфекционной больницы в городе Набережные Челны на 88 коек с возможностью расширения до 164 коек", - сказал Минниханов президенту РФ Владимиру Путину по видеосвязи во время рабочей встречи в среду.
По его словам, для обеспечения изоляции прибывших из-за пределов РФ в республике развернуты обсерваторы на 1100 мест. "Кроме этого, с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции на строительстве важнейших объектов страны в обсерваторах размещаются работники нефтегазовой отрасли. "Газпром" обращается. Мы их поддерживаем", - сказал Минниханов.
Он добавил, что в регионе ежедневно наращиваются темпы тестирования жителей республики, в день проводится около 4 тысяч исследований.
В Татарстане выявлено 2475 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 1452 человека, умерли 8. Как отмечала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, Татарстан входит в число регионов с самым низким показателем смертности от коронавируса.