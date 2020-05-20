Минниханов: две трети коек для больных COVID-19 свободны в Татарстане

"Всего в Татарстане развернуто 2577 коек в 26 лечебных учреждениях. На сегодня занято 31% коек. Медучреждения оснащены оборудованием, лекарствами и средствами индивидуальной защиты. В добавление к существующему коечному фонду 14 мая мы ввели в эксплуатацию корпус инфекционной больницы в городе Набережные Челны на 88 коек с возможностью расширения до 164 коек", - сказал Минниханов президенту РФ Владимиру Путину по видеосвязи во время рабочей встречи в среду.