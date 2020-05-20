Предприятия Татарстана начали выпуск средств индивидуальной защиты

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Предприятия Татарстана оперативно перестроились для работы в условиях пандемии коронавируса и начали производить средства индивидуальной защиты, заявил глава республики Рустам Минниханов президенту России Владимиру Путину по видеосвязи во время рабочей встречи.

"Нам удалось оперативно развернуть мощности по выпуску средств индивидуальной защиты. В Татарстане расположены два из четырех крупнейших российских производителей сырья для одноразовых масок и костюмов - это предприятия "Полиматиз" и "Эластик", которые с начала пандемии увеличили вывоз медицинского сырья почти в 2 раза", - сказал глава республики.

Он отметил, что раньше в Татарстане не было производства одноразовых масок, однако предприятия республики приобрели автоматизированные линии по производству одноразовых медицинских масок и оперативно приступили к работе. Сегодня их суммарная мощность составляет более 15 миллионов масок в месяц.

"Порядка 80 швейных предприятий, а также наши крупные компании – "Татнефть" и "Камаз" – развернули пошив средств защиты – это и маски, и костюмы. 15 предприятий республики развернули производство антисептиков в достаточном объеме", - добавил Минниханов.