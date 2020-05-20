Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-20T23:59
https://ria.ru/20200520/1571758798.html
В Петербурге проверяют объявление о передаче ребенка любым желающим
https://cdn24.img.ria.ru/images/147371/49/1473714938_0:44:3074:1773_1036x0_80_0_0_c8f8fc182e57318251bb8c0c9adbc824.jpg
РИА Новости

В Петербурге проверяют объявление о передаче ребенка любым желающим

23:59 20.05.2020
408
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета (СК) РФ
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая – РИА Новости. Следственные органы проводят проверку после того, как в Интернете появилось объявление жителя Петербурга о передаче ребенка любым желающим, сообщает ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.
"Двадцатого мая в сети Интернет было размещено объявление о передаче мужчиной в Санкт-Петербурге несовершеннолетнего мальчика иным лицам. По данному факту … проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
По данным региональных СМИ, объявление появилось на популярном ресурсе бесплатных объявлений в категории "другие животные", где ребенок фигурировал как "домашний питомец", который якобы ищет "новых родителей". Денег за это не просили. Сейчас объявление удалено.
Скрин объявления о продаже девочки на сайте торговли с рук
2 февраля, 18:33
Житель Челябинска пытался продать ребенка за пять тысяч рублей
102241
Обсудить 0
Следственный комитет России (СК РФ)Санкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
Число больных COVID-19 работников "АвтоВАЗа" выросло до 14
Врач проходит в желтую зону УКБ №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса
Здание Белого в Вашингтоне. 30 июля 2019
Белый дом подтвердил намерение Трампа провести очный саммит G7
Сотрудники Росгвардии готовятся к патрулированию улиц в Москве
Росгвардия закупит тесты на антитела к коронавирусу для сотрудников
Женщина не пустила семью без масок в подъезд
В Анапе "буйная" женщина не пустила семью без масок в подъезд
Катер Вооруженных сил Венесуэлы в порту города Ла-Гуайра. 3 мая 2020
Зампостпреда при ООН задал ряд вопросов США из-за вторжения в Венесуэлу
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Малышева указала на серьезную угрозу для россиян из-за COVID-19
ВВС США опубликовали видео вылета самолета с аппаратами ИВЛ для России
ВВС США опубликовали видео вылета самолета с аппаратами ИВЛ для России
Машина скорой помощи
В Подмосковье рассказали о ходе выплат медикам
Центр телемедицины для пациентов с подтвержденным диагнозом Covid-19
Власти Москвы опровергли данные о плохой работе телемедицинского центра
Врач в госпитале Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
В Чечне число заразившихся коронавирусом медиков выросло почти вдвое
Купюры разного номинала и банковские карты
Эксперт: средняя российская семья может прожить на сбережения 63 дня
Знак биологической опасности в клинике Волгоградского медицинского университета
Врач назвала группу людей с повышенным риском смерти от коронавируса
Вид на Дворцовую набережную в Санкт-Петербурге
Омбудсмен Петербурга прокомментировала объявление о передаче ребенка
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Министр здравоохранения Северной Осетии заразился коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:02В Таиланде за сутки выявили три новых случая COVID-19
07:46Украинские силовики сообщили о 18 обстрелах своих позиций в Донбассе
07:44СК проверит обращение алтайских медиков о неполных выплатах по COVID-19
07:43В Индии выявили более 5600 случаев COVID-19 за сутки
07:41В Кузбассе еще у 12 жителей выявили коронавирус
07:34Перу просит приостановить продажу культурных ценностей страны во Франции
07:24В Киргизии число заразившихся коронавирусом превысило 1300 человек
07:19В Москве более 40 тысяч безработных получают доплату к пособию
07:17В Германии выявили 745 новых случаев COVID-19
07:15В ЕАО роддом закрыли на карантин после того, как роженица скрыла COVID-19
07:11В Сбербанке оценили готовность крупнейших российских компаний к кризису
07:10Эксперты назвали сферы, в которых вырастет число вакансий на удаленке
07:08COVID-19 не должен помешать поставке Су-57 в войска, сообщил Юрий Борисов
07:05В Забайкалье число заболевших COVID-19 выросло до 684 человек
07:03В Бурятии усилили охрану в обсерваторах после нападения на медиков
07:01Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
07:00В Хакасии выявили 29 новых случаев COVID-19
06:54Прибывающие на Сахалин с 27 мая должны будут иметь тест на COVID-19
06:47Глава прокуратуры Токио хочет уйти в отставку после нарушения карантина
06:42В Бурятии полностью потушили лесные пожары
Лента новостейМолния