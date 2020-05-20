В Петербурге проверяют объявление о передаче ребенка любым желающим

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая – РИА Новости. Следственные органы проводят проверку после того, как в Интернете появилось объявление жителя Петербурга о передаче ребенка любым желающим, сообщает ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.
"Двадцатого мая в сети Интернет было размещено объявление о передаче мужчиной в Санкт-Петербурге несовершеннолетнего мальчика иным лицам. По данному факту … проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
По данным региональных СМИ, объявление появилось на популярном ресурсе бесплатных объявлений в категории "другие животные", где ребенок фигурировал как "домашний питомец", который якобы ищет "новых родителей". Денег за это не просили. Сейчас объявление удалено.
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