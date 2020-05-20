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2020-05-20T23:59
https://ria.ru/20200520/1571758754.html
Зампостпреда при ООН задал ряд вопросов США из-за вторжения в Венесуэлу
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РИА Новости

Зампостпреда при ООН задал ряд вопросов США из-за вторжения в Венесуэлу

23:59 20.05.2020
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© AP Photo / Matias DelacroixКатер Вооруженных сил Венесуэлы в порту города Ла-Гуайра. 3 мая 2020
Катер Вооруженных сил Венесуэлы в порту города Ла-Гуайра. 3 мая 2020
© AP Photo / Matias Delacroix
ООН, 20 мая – РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности ООН задал ряд вопросов постпреду США Келли Крафт в связи с провалившейся попыткой вооруженного вторжения в Венесуэлу, в ответ представительница Штатов заявила, что Вашингтон не имеет отношения к этой истории.
Глава МВД Венесуэлы сообщил 3 мая, что власти предотвратили морское вторжение колумбийских боевиков на быстроходных катерах со стороны штата Ла-Гуайра. Глава учредительного собрания страны уточнил, что восемь нападавших убиты. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что целью вторжения было его убийство, а среди задержанных участников нападения - двое граждан США, которых он назвал сотрудниками личной охраны американского президента. Власти США и Колумбии заявили, что не имеют отношения к этим событиям.
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На прошлой неделе постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада направил письмо председателю Совбеза с просьбой провести обсуждение этого инцидента в СБ. По словам венесуэльского постпреда, дискуссия в СБ может оказаться необходимой для того, чтобы признать, что "агрессия, совершенная правительствами Боготы и Вашингтона против Венесуэлы в период с 3 по 4 мая 2020 года, была вооруженным нападением, которое угрожало миру и безопасности венесуэльского народа и Венесуэлы". Кроме того, по его словам, Совбезу следует выпустить заявление, "осуждающее и запрещающее применение или угрозу применения силы во всех ее формах и проявлениях против Венесуэлы".
"Мы хотели бы спросить, какую роль соседняя Колумбия играла в этой истории. Трудно представить, что эта операция, зародившаяся на ее территории, была проведена в полном секрете", - сказал, выступая на заседании СБ ООН, Полянский.
Он напомнил, что власти США заявляют, что не имеют отношения к этому инциденту.
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По словам Полянского, Россия была бы рада поверить в это, однако факты не позволяют этого сделать. В частности он спросил, с какой целью предполагалось захватить легитимного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
"И как это соотносится с постоянными заявлениями властей США о том, что все варианты на столе, включая недавнее объявление о награде в 15 миллионов долларов за президента Мадуро? Кто еще может стоять за этой авантюрой с наемниками?" - сказал Полянский.
Он назвал попытку вооруженного вторжения в Венесуэлу актом агрессии, который следует осудить.
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"Сегодня Венесуэла на пути у США, и наши американские коллеги не пытаются этого отрицать. Мы хотим спросить сегодня, какова настоящая цель американского военно-морского парада в Карибском бассейне? Есть ли еще наемники в Венесуэле? Кто ответственен за атаки на важнейшие объекты инфраструктуры Венесуэлы, включая электросети?" - указал Полянский.
Выступавшая вслед за ним постпред США при ООН Келли Крафт заявила, что "США не вторгались в Венесуэлу и категорически отвергают любые утверждения о противоположном". "США не были вовлечены в предполагаемое вооруженное вторжение 3 и 4 мая", - заявила Крафт.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
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РоссияКелли КрафтДмитрий ПолянскийНиколас МадуроСовет Безопасности ООНВенесуэлаООНСШАВ мире
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