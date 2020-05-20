В Сирии назвали публикации об отставке Асада информационной войной

ДАМАСК, 20 мая - РИА Новости. Информационная война, развязанная путем публикаций в СМИ недостоверной информации о российско-сирийских отношениях, не может повлиять на крепкий союз двух государств, так как связь между ними выше и сильнее подобных приемов войны, заявил РИА Новости вице-спикер сирийского парламента Надежде Анзор.

Ранее в ряде СМИ со ссылкой на сирийскую оппозицию появились утверждения, что президент страны Башар Асад вскоре может уйти в отставку. Утверждается, что этот вопрос сейчас обсуждают Россия, Турция Иран . Официально эту информацию никто не подтверждал. В свою очередь, координатор группы дружбы Госдумы по связям с парламентом САР Дмитрий Саблин назвал слухами подобные утверждения, так как Асад пользуется поддержкой большинства сирийцев.

"Российско-сирийские отношения выше и глубже того, чтоб пострадать. То, что произошло, это война, и у нее разные проявления, включая психологическое, экономическое, нанесение удара по устоям общества и расшатывание веры в себя и в остальных", - сказал Анзор, комментируя последние сообщения в ряде СМИ о российско-сирийских отношениях.

Вице-спикер подчеркнул, что наиболее Россия и Сирия государства с большой историей, а не "пионерские лагеря", оба государства имеют целые институты и колоссальный опыт в общественном и политическом взаимоотношении.