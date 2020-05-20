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2020-05-20T23:13
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В Сирии назвали публикации об отставке Асада информационной войной
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РИА Новости

В Сирии назвали публикации об отставке Асада информационной войной

23:13 20.05.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкБлокпост сирийской армии на дороге в городе Мааррат-эн-Нууман
Блокпост сирийской армии на дороге в городе Мааррат-эн-Нууман
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
ДАМАСК, 20 мая - РИА Новости. Информационная война, развязанная путем публикаций в СМИ недостоверной информации о российско-сирийских отношениях, не может повлиять на крепкий союз двух государств, так как связь между ними выше и сильнее подобных приемов войны, заявил РИА Новости вице-спикер сирийского парламента Надежде Анзор.
Ранее в ряде СМИ со ссылкой на сирийскую оппозицию появились утверждения, что президент страны Башар Асад вскоре может уйти в отставку. Утверждается, что этот вопрос сейчас обсуждают Россия, Турция и Иран. Официально эту информацию никто не подтверждал. В свою очередь, координатор группы дружбы Госдумы по связям с парламентом САР Дмитрий Саблин назвал слухами подобные утверждения, так как Асад пользуется поддержкой большинства сирийцев.
Мужчина у портрета президента Сирийской арабской республики Башара Асада на окраине сирийского Алеппо
15 мая, 23:17
В Сирии прокомментировали сообщения об отставке Асада
"Российско-сирийские отношения выше и глубже того, чтоб пострадать. То, что произошло, это война, и у нее разные проявления, включая психологическое, экономическое, нанесение удара по устоям общества и расшатывание веры в себя и в остальных", - сказал Анзор, комментируя последние сообщения в ряде СМИ о российско-сирийских отношениях.
Вице-спикер подчеркнул, что наиболее Россия и Сирия государства с большой историей, а не "пионерские лагеря", оба государства имеют целые институты и колоссальный опыт в общественном и политическом взаимоотношении.
"Они берегут свои крепкие отношения, которые усиливают каждую из сторон. Ни одна из сторон не заинтересована в слабом союзнике, так как становится слабой сама. Это хорошо знают все, кто принимает политические решения в обоих государствах", - добавил Анзор.
Президент Сирии Башар Асад
15 мая, 20:49
Экс-посол прокомментировал сообщения о возможной отставке Асада
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РоссияБашар АсадСирияВ мире
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