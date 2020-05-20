Премьер Туниса заявил, что страна преодолела кризис, вызванный COVID-19

КАИР, 20 мая - РИА Новости. Тунис успешно преодолел кризис, вызванный пандемией вируса COVID-19 , предпринятые правительством меры при поддержке со стороны населения доказали свою эффективность, заявил в среду премьер-министр страны Ильяс Фахфах.

"Мы не потеряли ни минуты и применили комплексный превентивный подход к преодолению кризиса… Наша система здравоохранения выстояла, этот подход оказался успешным… Мы успешно преодолели кризис", - заявил премьер, выступая с обращением к нации по случаю предстоящего окончания месяца поста Рамадан и праздника разговенья Ид аль-Фитр.

Фахфах назвал пандемию COVID-19 "одним из крупнейших глобальных кризисов со времен Второй мировой войны", который потребовал от правительства "смелых, сложных и экстренных" решений. При этом за два с половиной месяца с момента начала эпидемии в Тунисе число случаев заражения составило всего около тысячи, отметил он. По словам премьера, добиться таких результатов удалось не только благодаря своевременной реакции властей на угрозу, но и во многом в силу поддержки введенных властями мер со стороны населения.

Фахфах поблагодарил медицинских работников, представителей гражданского общества, добровольцев, местную администрацию и все население страны за участие в преодолении кризиса, отметив, что в перспективе ставку необходимо делать на сосуществование с вирусом и возвращение к полноценной работе экономики.

По последним данным министерства здравоохранения Туниса, в стране подтверждено всего 1044 случая заражения, из них 47 - с летальным исходом и 826 случаев полного выздоровления пациентов. С начала мая на территории страны фиксируются единичные случаи инфицирования.

С 4 мая власти Туниса начали поэтапную отмену ограничительных мер в сфере экономики - частично возобновилась работа промышленности, строительства и сферы услуг, а также работа госучреждений. В стране действует сокращенный шестичасовой комендантский час - с 23.00 до 05.00 (01.00-07.00 мск) вместо действовавшего ранее десятичасового (с 20.00 до 06.00 по местному времени). Постепенно открываются мелкие и средние предприятия, в том числе торговые. С 15 мая власти разрешили работу крупных торговых площадок, еженедельных и животноводческих рынков, а также освободили от соблюдения карантина граждан старше 65 лет и детей в возрасте до 15 лет.