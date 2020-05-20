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2020-05-20T21:53
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Пензенскую чиновницу заподозрили в афере с выплатами вдове ветерана
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РИА Новости

Пензенскую чиновницу заподозрили в афере с выплатами вдове ветерана

21:53 20.05.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкКвартира
Квартира
© РИА Новости / Антон Денисов
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Квартира. Архивное фото
САРАТОВ, 20 мая - РИА Новости. Чиновница администрации Лопатинского района Пензенской области подозревается в мошенничестве с выплатой вдове участника Великой Отечественной войны средств на покупку жилья, сообщила прокуратура региона.
По данным ведомства, на имя вдовы участника войны, нуждающейся в улучшении жилищных условий, из средств федерального бюджета в декабре прошлого года поступила единовременная выплата на строительство или покупку жилья в сумме 1,3 миллиона рублей.
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Прокурорская проверка выявила, что чиновница, занимавшаяся оформлением документов, ввела пожилую женщину в заблуждение и продала ей свою квартиру, а получив всю сумму, заключила новый договор купли-продажи и вернула себе свое жилье. Установлено, что потерпевшей чиновница отдала только 1 миллион рублей, присвоив остальную часть выплаты.
"Прокуратура района передала материалы проверки в орган следствия для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере", - говорится в сообщении. Чиновнице грозит до шести лет заключения.
В прокуратуре добавили, что в рамках расследования дела ведомство предъявит к ней иск о взыскании в пользу потерпевшей похищенных 300 тысяч рублей.
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