Пензенскую чиновницу заподозрили в афере с выплатами вдове ветерана

САРАТОВ, 20 мая - РИА Новости. Чиновница администрации Лопатинского района Чиновница администрации Лопатинского района Пензенской области подозревается в мошенничестве с выплатой вдове участника Великой Отечественной войны средств на покупку жилья, сообщила прокуратура региона.

По данным ведомства, на имя вдовы участника войны, нуждающейся в улучшении жилищных условий, из средств федерального бюджета в декабре прошлого года поступила единовременная выплата на строительство или покупку жилья в сумме 1,3 миллиона рублей.

Прокурорская проверка выявила, что чиновница, занимавшаяся оформлением документов, ввела пожилую женщину в заблуждение и продала ей свою квартиру, а получив всю сумму, заключила новый договор купли-продажи и вернула себе свое жилье. Установлено, что потерпевшей чиновница отдала только 1 миллион рублей, присвоив остальную часть выплаты.

"Прокуратура района передала материалы проверки в орган следствия для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере", - говорится в сообщении. Чиновнице грозит до шести лет заключения.