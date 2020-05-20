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Религия и мировоззрение
2020-05-20T21:41
https://ria.ru/20200520/1571756466.html
Более 500 волонтеров участвуют в "ифтаре столетия" в Татарстане
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РИА Новости

Более 500 волонтеров участвуют в "ифтаре столетия" в Татарстане

21:41 20.05.2020
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© РИА Новости / Роман Антонов / Перейти в фотобанкРеспубликанский ифтар, посвященный месяцу Рамадан, в Казани
Республиканский ифтар, посвященный месяцу Рамадан, в Казани
© РИА Новости / Роман Антонов
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МОСКВА, 19 май — РИА Новости. Более 500 волонтеров раздают наборы для ифтара - разговения в пост месяца Рамадан - всем нуждающимся в рамках благотворительной акции Духовного управления мусульман Татарстана (ДУМ РТ), сообщили РИА Новости в муфтияте. 
"В Республиканском ифтаре задействованы люди разного возраста - от 17 до 40 лет. Они работают при формировании ланч-боксов и ифтар-наборов, маркировке, складывании продукции. При производстве и доставке ифтар-наборов организаторы предпринимают все меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции, рекомендованные Роспотребнадзором", - сообщили в пресс-службе ДУМ РТ.
Ежедневно, как сообщили там,  в раздаче участвуют более 30 человек, а всего за месяц Рамадан - более 500. В духовном управлении отметили, что все без исключения волонтеры обеспечены специальными средствами защиты – масками, перчатками, антисептиком.
"Всего за 25 дней Рамадана ифтар-боксы уже доставлены в 40 районов Татарстана для 25 тысяч нуждающихся", - сообщили в ДУМ РТ.
В месяц Рамадан в Татарстане проходит восьмой Республиканский ифтар, объявленный "ифтаром столетия". По сравнению с прошлым годом число людей, которые в нем участвуют вырос вдвое - с 15 до 30 тысяч человек. 
Для обеспечения безопасности в условиях пандемии ифтар реализуется в режиме "с доставкой на дом" и с ориентацией исключительно на нуждающиеся категории населения
Верующий во время намаза в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул-Шариф в Казани
10 мая, 14:49Религия и мировоззрение
В Татарстане во время Рамадана проходит "Ифтар столетия"
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеОбщество
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