Более 500 волонтеров участвуют в "ифтаре столетия" в Татарстане

МОСКВА, 19 май — РИА Новости. Более 500 волонтеров раздают наборы для ифтара - разговения в пост месяца Рамадан - всем нуждающимся в рамках благотворительной акции Духовного управления мусульман Татарстана (ДУМ РТ), сообщили РИА Новости в муфтияте.

"В Республиканском ифтаре задействованы люди разного возраста - от 17 до 40 лет. Они работают при формировании ланч-боксов и ифтар-наборов, маркировке, складывании продукции. При производстве и доставке ифтар-наборов организаторы предпринимают все меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции, рекомендованные Роспотребнадзором", - сообщили в пресс-службе ДУМ РТ.

Ежедневно, как сообщили там, в раздаче участвуют более 30 человек, а всего за месяц Рамадан - более 500. В духовном управлении отметили, что все без исключения волонтеры обеспечены специальными средствами защиты – масками, перчатками, антисептиком.

"Всего за 25 дней Рамадана ифтар-боксы уже доставлены в 40 районов Татарстана для 25 тысяч нуждающихся", - сообщили в ДУМ РТ.

В месяц Рамадан в Татарстане проходит восьмой Республиканский ифтар, объявленный "ифтаром столетия". По сравнению с прошлым годом число людей, которые в нем участвуют вырос вдвое - с 15 до 30 тысяч человек.