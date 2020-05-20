В Испании продлили режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности позволяет правительству ограничивать передвижение граждан, по словам премьера Педро Санчеса, это "необходимая мера" для недопущения распространения эпидемии. Выступая в парламенте, глава кабинета попросил прощения у граждан за совершенные во время кризиса ошибки.

Власти страны в конце апреля представили план постепенного выхода из карантина, который состоит из четырех стадий. C 11 мая часть территории страны, на которой живет примерно половина населения, перешла с нулевой на первую стадию смягчения карантинных мер. С 18 мая на первую стадию перешли еще ряд регионов. Как заявил премьер Педро Санчес, страна может вернуться к нормальной жизни к концу июня, если ситуация будет развиваться так, как она развивается сейчас.