В Испании продлили режим повышенной готовности

МАДРИД, 20 мая – РИА Новости. Конгресс депутатов испанского парламента поддержал предложение правительства о продлении режима повышенной готовности до 7 июня.
За проголосовали 177 депутатов, против 162, 11 воздержались.
Это уже пятое продление режима, введенного 14 марта. По закону каждый раз кабинет министров должен запрашивать согласие конгресса для его пролонгации. В минувшие выходные Педро Санчес заявил, что предлагает продлить его на месяц, то есть конца июня. Однако ему не удалось получить достаточной поддержки в конгрессе, против выступили правая Народная партия и крайне правая VOX. Но правительству удалось заключить сделку с центристской партией "Граждане". Она согласилась поддержать в парламенте продление лишь на 15 дней, в обмен правительство идет на ряд уступок, в частности, дает еще месяц, то есть увеличивает с трех до четырех месяцев, отсрочку по уплате налогов.
Режим повышенной готовности позволяет правительству ограничивать передвижение граждан, по словам премьера Педро Санчеса, это "необходимая мера" для недопущения распространения эпидемии. Выступая в парламенте, глава кабинета попросил прощения у граждан за совершенные во время кризиса ошибки.
Власти страны в конце апреля представили план постепенного выхода из карантина, который состоит из четырех стадий. C 11 мая часть территории страны, на которой живет примерно половина населения, перешла с нулевой на первую стадию смягчения карантинных мер. С 18 мая на первую стадию перешли еще ряд регионов. Как заявил премьер Педро Санчес, страна может вернуться к нормальной жизни к концу июня, если ситуация будет развиваться так, как она развивается сейчас.
Число новых жертв коронавируса в Испании с начала эпидемии достигло 27,9 тысячи человек, с начала эпидемии выявлено 232,5 тысячи случаев заражения.
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