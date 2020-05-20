США отправили в Россию аппараты ИВЛ

Аппарат искусственной вентиляции легких в реанимационном отделении Центра инфекционных болезней ФГАУ "НМИЦ здоровья детей" в Москве

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Первый военно-транспортный самолет с партией аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) вылетел из Первый военно-транспортный самолет с партией аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) вылетел из США в Россию. Об этом в твиттере сообщил американский Совет национальной безопасности.

"Аппараты помогут спасти жизни в наиболее пострадавшем российском городе — Москве. Америка молится и шлет наилучшие пожелания россиянам в эти трудные времена", — говорится в твите.

Ранее Транспортное командование американской армии опубликовало видео погрузки техники в самолет C-17. Организацией поставок занимались военные, а также сотрудники агентства по международному развитию ( USAID ).

Восьмого мая в ходе двусторонних переговоров президент Владимир Путин принял предложение американского коллеги Дональда Трампа о поставках медицинского оборудования. Как рассказал РИА Новости высокопоставленный представитель администрации США, Вашингтон отправит около 200 аппаратов ИВЛ.

Вторая партия техники, как отмечали ранее в Белом доме, направится в Россию 26 мая.

Помощь от России

В марте Россия по своей инициативе направила в США самолет с медицинской техникой. Владимир Путин, говоря об этой помощи, отметил, что это "не дорога с односторонним движением".

По словам президента, страны сразу же после приземления борта заключили контракт на поставки в Россию датчиков потока воздуха, которые используются при производстве аппаратов ИВЛ.

Дональд Трамп, в свою очередь, положительно оценил решение Москвы и подчеркнул, что российская сторона прислала "очень-очень большой самолет". МИД и Госдеп обменялись заверениями в готовности стран при необходимости помогать друг другу.

По последним данным, в России выявили около 309 тысяч случаев заражения коронавирусом, почти три тысячи пациентов умерли, более 85 тысяч излечились.

Всего в мире число инфицированных приближается к пяти миллионам.