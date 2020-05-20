Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T21:20
https://ria.ru/20200520/1571755933.html
США отправили в Россию аппараты ИВЛ
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570308383_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_b1c142a41d41e577409cd3c075379f83.jpg
РИА Новости

США отправили в Россию аппараты ИВЛ

21:16 20.05.2020 (обновлено: 21:20 20.05.2020)
24592
© РИА Новости / Евгений ОдиноковАппарат искусственной вентиляции легких в реанимационном отделении Центра инфекционных болезней ФГАУ "НМИЦ здоровья детей" в Москве
Аппарат искусственной вентиляции легких в реанимационном отделении Центра инфекционных болезней ФГАУ НМИЦ здоровья детей в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Первый военно-транспортный самолет с партией аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) вылетел из США в Россию. Об этом в твиттере сообщил американский Совет национальной безопасности.
"Аппараты помогут спасти жизни в наиболее пострадавшем российском городе — Москве. Америка молится и шлет наилучшие пожелания россиянам в эти трудные времена", — говорится в твите.
Ранее Транспортное командование американской армии опубликовало видео погрузки техники в самолет C-17. Организацией поставок занимались военные, а также сотрудники агентства по международному развитию (USAID).
Восьмого мая в ходе двусторонних переговоров президент Владимир Путин принял предложение американского коллеги Дональда Трампа о поставках медицинского оборудования. Как рассказал РИА Новости высокопоставленный представитель администрации США, Вашингтон отправит около 200 аппаратов ИВЛ.
Вторая партия техники, как отмечали ранее в Белом доме, направится в Россию 26 мая.

Помощь от России

В марте Россия по своей инициативе направила в США самолет с медицинской техникой. Владимир Путин, говоря об этой помощи, отметил, что это "не дорога с односторонним движением".
По словам президента, страны сразу же после приземления борта заключили контракт на поставки в Россию датчиков потока воздуха, которые используются при производстве аппаратов ИВЛ.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 01:26Распространение нового коронавируса
Трамп объяснил, почему США посылают аппараты ИВЛ в другие страны
Дональд Трамп, в свою очередь, положительно оценил решение Москвы и подчеркнул, что российская сторона прислала "очень-очень большой самолет". МИД и Госдеп обменялись заверениями в готовности стран при необходимости помогать друг другу.
По последним данным, в России выявили около 309 тысяч случаев заражения коронавирусом, почти три тысячи пациентов умерли, более 85 тысяч излечились.
Всего в мире число инфицированных приближается к пяти миллионам.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
209731031156
Обсудить 56
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампАгентство по международному развитию СШАГосударственный департамент СШАВладимир ПутинСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Назад зажигалки вернули..
20 мая, 21:27
Андрей Дашков
27400238
США и Россия - друзья на века
20 мая, 21:32
Агент Госдепа
122530219
Рекомендуем
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МИД прокомментировал удаление аккаунтов российских СМИ на YouTube
Врач проходит в желтую зону УКБ №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Источник прокомментировал заявление Зеленского о переговорах с Путиным
Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла на совместную видеоконференцию с президентом Франции Эммануэлем Макроном, 18 мая 2020
Германию только что снова победили и принудили к выплате сотен миллиардов
Военный патруль США
Сирийские военные блокировали проезд американской колонны в Эль-Хасаке
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
"Северный поток" освободили от газовой директивы ЕС
Природа на Фиджи
Застрявший на Фиджи россиянин рассказал о "жизни в раю"
Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Борисов сообщил об итогах испытаний истребителя Су-57
Медики
Пик эпидемии коронавируса в России пройден, заявил вирусолог
Строительство трубопровода Северный поток - 2
Суд ЕС отклонил иск Nord Stream 2 AG против Газовой директивы
Помощник президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский
Мединский ответил на слова немецких журналистов о "советских оккупантах"
Врачи надевают костюмы в зеленой зоне Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
ВОЗ сообщила о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки
Танк Т-72
Польский генерал грубо выругался, сравнивая свои танки с российским Т-72
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу назвал одну из главных угроз для военной безопасности России
Проект подводной лодки типа Колумбия
"Ее невозможно засечь": чем угрожают России новейшие субмарины США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:46Украинские силовики сообщили о 18 обстрелах своих позиций в Донбассе
07:44СК проверит обращение алтайских медиков о неполных выплатах по COVID-19
07:43В Индии выявили более 5600 случаев COVID-19 за сутки
07:41В Кузбассе еще у 12 жителей выявили коронавирус
07:34Перу просит приостановить продажу культурных ценностей страны во Франции
07:24В Киргизии число заразившихся коронавирусом превысило 1300 человек
07:19В Москве более 40 тысяч безработных получают доплату к пособию
07:17В Германии выявили 745 новых случаев COVID-19
07:15В ЕАО роддом закрыли на карантин после того, как роженица скрыла COVID-19
07:11В Сбербанке оценили готовность крупнейших российских компаний к кризису
07:10Эксперты назвали сферы, в которых вырастет число вакансий на удаленке
07:08COVID-19 не должен помешать поставке Су-57 в войска, сообщил Юрий Борисов
07:05В Забайкалье число заболевших COVID-19 выросло до 684 человек
07:03В Бурятии усилили охрану в обсерваторах после нападения на медиков
07:01Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
07:00В Хакасии выявили 29 новых случаев COVID-19
06:54Прибывающие на Сахалин с 27 мая должны будут иметь тест на COVID-19
06:47Глава прокуратуры Токио хочет уйти в отставку после нарушения карантина
06:42В Бурятии полностью потушили лесные пожары
06:38В России выдачи автокредитов в апреле упали в пять раз
Лента новостейМолния