США отправили в Россию аппараты ИВЛ

"Аппараты помогут спасти жизни в наиболее пострадавшем российском городе — Москве. Америка молится и шлет наилучшие пожелания россиянам в эти трудные времена", — говорится в твите.
Ранее Транспортное командование американской армии опубликовало видео погрузки техники в самолет C-17. Организацией поставок занимались военные, а также сотрудники агентства по международному развитию (USAID).
Watch @USAID workers load #ventilators in a @usairforce C-17 destined for #Russia. @USAID and the @DeptofDefense provide humanitarian aid and disaster relief, promote economic growth&stability around the world. #Togetherwedeliver #coronavirus #Covid_19 pic.twitter.com/A7J1Ycphhg— USTRANSCOM (@US_TRANSCOM) May 20, 2020
Восьмого мая в ходе двусторонних переговоров президент Владимир Путин принял предложение американского коллеги Дональда Трампа о поставках медицинского оборудования. Как рассказал РИА Новости высокопоставленный представитель администрации США, Вашингтон отправит около 200 аппаратов ИВЛ.
Вторая партия техники, как отмечали ранее в Белом доме, направится в Россию 26 мая.
Помощь от России
В марте Россия по своей инициативе направила в США самолет с медицинской техникой. Владимир Путин, говоря об этой помощи, отметил, что это "не дорога с односторонним движением".
По словам президента, страны сразу же после приземления борта заключили контракт на поставки в Россию датчиков потока воздуха, которые используются при производстве аппаратов ИВЛ.
Дональд Трамп, в свою очередь, положительно оценил решение Москвы и подчеркнул, что российская сторона прислала "очень-очень большой самолет". МИД и Госдеп обменялись заверениями в готовности стран при необходимости помогать друг другу.
По последним данным, в России выявили около 309 тысяч случаев заражения коронавирусом, почти три тысячи пациентов умерли, более 85 тысяч излечились.
Всего в мире число инфицированных приближается к пяти миллионам.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.