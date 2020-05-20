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2020-05-20T23:53
https://ria.ru/20200520/1571753712.html
Омский Минздрав извинился перед женщинами, которых не пустили в роддом
https://cdn24.img.ria.ru/images/156254/97/1562549717_0:59:3068:1786_1036x0_80_0_0_c41adc62dd6810299df7df76f5d62519.jpg
РИА Новости

Омский Минздрав извинился перед женщинами, которых не пустили в роддом

20:20 20.05.2020 (обновлено: 23:53 20.05.2020)
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© Depositphotos / stockassoБеременная женщина
Беременная женщина
© Depositphotos / stockasso
Беременная женщина. Архивное фото
ОМСК, 20 мая — РИА Новости. Министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова извинилась за то, что в омский роддом № 6 не пускали нескольких беременных женщин, у которых врачи заподозрили коронавирус из-за повышенной температуры, сообщили в среду журналистам в пресс-службе регионального Минздрава.
Ранее жительница Омска София Типогарова сообщила в Instagram о том, что ее и еще двух женщин отказывались принимать в роддоме № 6 из-за повышения температуры тела чуть выше 37 градусов. У одной из рожениц, которую привезли на скорой, уже отошли воды, но врачи также отказывались ее принимать из-за того, что посчитали повышение температуры подозрением на коронавирус. По данным областного Минздрава, беременных женщин с подозрением на коронавирус в Омске принимают в роддоме № 4, который перепрофилировали специально для таких пациентов. Женщине предложили отправиться туда, но она не поехала, поскольку чувствовала себя абсолютно здоровой и переживала, что в роддоме № 4 она, наоборот, может заразиться.
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После появления истории в СМИ министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова прокомментировала ситуацию.
"Выгонять беременную, отказывать в помощи, повышать голос — это просто не допустимо", — приводит слова министра пресс-служба Минздрава.

"Я приношу искренние извинения всем мамам, которым в такой волнительный и радостный момент жизни пришлось столкнуться с недопониманием. Но проникновение коронавируса вряд ли обрадует тех, кто находится в стенах учреждения, <...> сегодня у нас роженицы с симптомами ОРВИ действительно получают помощь в родильном доме № 4, но, конечно, одной повышенной температуры (для направления в роддом № 4) недостаточно", — цитирует пресс-служба Ирину Солдатову.

Как рассказала София Типогарова в своем профиле в Instagram, ей с помощью знакомой удалось попасть в другой роддом в Омском областном перинатальном центре, где она родила ребенка. В микроблоге омичка поблагодарила врачей за профессионализм и комфортные условия.
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