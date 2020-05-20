Омский Минздрав извинился перед женщинами, которых не пустили в роддом

"Я приношу искренние извинения всем мамам, которым в такой волнительный и радостный момент жизни пришлось столкнуться с недопониманием. Но проникновение коронавируса вряд ли обрадует тех, кто находится в стенах учреждения, <...> сегодня у нас роженицы с симптомами ОРВИ действительно получают помощь в родильном доме № 4, но, конечно, одной повышенной температуры (для направления в роддом № 4) недостаточно", — цитирует пресс-служба Ирину Солдатову.