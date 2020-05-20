Врачи из федеральных центров прибыли в Дагестан для борьбы с COVID-19

"В нашу группу, которая прибыла в Дагестан, входят представители федеральный центров, которые проводят консультации дистанционные врачей и пациентов. В связи со сложившейся ситуацией нас направили для очной работы. По итогам совещания мы делимся на бригады и будем работать по районам, будем на местах консультировать больных и врачей, проводить обучающие мероприятия для специалистов именно в районах", — цитирует заместителя директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимира Тестова пресс-служба регионального ведомства.