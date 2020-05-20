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2020-05-20T23:56
https://ria.ru/20200520/1571753561.html
Врачи из федеральных центров прибыли в Дагестан для борьбы с COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571736970_0:264:2838:1860_1036x0_80_0_0_9f2f53912a3d0845239ba9b01bd18f2f.jpg
РИА Новости

Врачи из федеральных центров прибыли в Дагестан для борьбы с COVID-19

20:17 20.05.2020 (обновлено: 23:56 20.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВрач в госпитале Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
Врач в госпитале Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
© РИА Новости / Владимир Песня
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МАХАЧКАЛА, 20 мая — РИА Новости. Группа врачей из федеральных медицинских центров прибыла в Дагестан для организации помощи в борьбе с COVID-19 в городах и районах республики, где эпидобстановка наиболее сложная, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
В понедельник президент России Владимир Путин провел совещание с руководством и представителями общественности Дагестана, где глава государства заявил, что ситуация с коронавирусом в республике складывается непросто.
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"В нашу группу, которая прибыла в Дагестан, входят представители федеральный центров, которые проводят консультации дистанционные врачей и пациентов. В связи со сложившейся ситуацией нас направили для очной работы. По итогам совещания мы делимся на бригады и будем работать по районам, будем на местах консультировать больных и врачей, проводить обучающие мероприятия для специалистов именно в районах", — цитирует заместителя директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимира Тестова пресс-служба регионального ведомства.
По данным ведомства, в эту группу вошли специалисты разных профилей — инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, организаторы здравоохранения с большим опытом работы в очагах и вспышках инфекций, которые окажут организационную, лечебную и консультативную помощь сразу по нескольким направлениям.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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