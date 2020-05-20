Врачи из федеральных центров прибыли в Дагестан для борьбы с COVID-19

В понедельник президент России Владимир Путин провел совещание с руководством и представителями общественности Дагестана, где глава государства заявил, что ситуация с коронавирусом в республике складывается непросто.
"В нашу группу, которая прибыла в Дагестан, входят представители федеральный центров, которые проводят консультации дистанционные врачей и пациентов. В связи со сложившейся ситуацией нас направили для очной работы. По итогам совещания мы делимся на бригады и будем работать по районам, будем на местах консультировать больных и врачей, проводить обучающие мероприятия для специалистов именно в районах", — цитирует заместителя директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимира Тестова пресс-служба регионального ведомства.
По данным ведомства, в эту группу вошли специалисты разных профилей — инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, организаторы здравоохранения с большим опытом работы в очагах и вспышках инфекций, которые окажут организационную, лечебную и консультативную помощь сразу по нескольким направлениям.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.