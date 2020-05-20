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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T19:59
https://ria.ru/20200520/1571752844.html
В Петербурге рассказали о ходе выплат медикам
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568137654_0:92:3072:1820_1036x0_80_0_0_e0b591d406f653032941f891e3a756dc.jpg
РИА Новости

В Петербурге рассказали о ходе выплат медикам

19:59 20.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая – РИА Новости. Более 33 тысяч медработников Петербурга получили дополнительные выплаты за работу с пациентами с коронавирусом, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
"По постановлению №415 выплаты получили 19 624 медика. По постановлению №484 от 12 апреля - 13 860 медработников. Также выплаты по 300 тысяч рублей из городского бюджета получили 68 медиков, заразившихся на работе. Выплаты по миллиону рублей получили семьи троих умерших от коронавирусной инфекции медиков", - говорится в сообщении.
Как отмечается, губернатор Петербурга Александр Беглов в среду принял в участие в совещании с прокурором Санкт-Петербурга Сергеем Литвиненко по вопросу реализации государственной политики в условиях распространения коронавирусной инфекции на территории города.
"Президент поручил контролировать ситуацию с выплатами дополнительных денег медицинскому персоналу. В Петербурге его поручение выполнено, выплаты произведены", – сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Машина скорой помощи
Вчера, 19:17Распространение нового коронавируса
В Подмосковье рассказали о ходе выплат медикам
По его словам, дополнительные выплаты начислены и переведены врачам на зарплатные карты.
Беглов отметил также, что для урегулирования вопросов по оплате труда и рассмотрения жалоб медицинских работников в Петербурге создана межведомственная комиссия при комздраве, куда помимо представителей этого ведомства входят сотрудники комитетов по социальной политике и по труду, а также представители профсоюзов и Роспотребнадзора.
Президент России Владимир Путин в начале апреля предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом. В минувшую пятницу Путин напомнил губернаторам, что он называл конкретные суммы выплат "не за время, а за факт работы", поручив исправить ситуацию.
По данным городского оперштаба, в Петербурге подтверждено 11795 случаев коронавируса, прирост за сутки составил 455 случаев. Выздоровели 2480 человек, скончались 99.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В Алтайском крае более 1,2 тысячи медиков получили выплаты за COVID-19
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Владимир ПутинАлександр БегловСанкт-ПетербургОбщество
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