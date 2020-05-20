В Петербурге рассказали о ходе выплат медикам

Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи. Архивное фото

Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая – РИА Новости. Более 33 тысяч медработников Петербурга получили дополнительные выплаты за работу с пациентами с Более 33 тысяч медработников Петербурга получили дополнительные выплаты за работу с пациентами с коронавирусом , сообщает пресс-служба администрации губернатора.

"По постановлению №415 выплаты получили 19 624 медика. По постановлению №484 от 12 апреля - 13 860 медработников. Также выплаты по 300 тысяч рублей из городского бюджета получили 68 медиков, заразившихся на работе. Выплаты по миллиону рублей получили семьи троих умерших от коронавирусной инфекции медиков", - говорится в сообщении.

Как отмечается, губернатор Петербурга Александр Беглов в среду принял в участие в совещании с прокурором Санкт-Петербурга Сергеем Литвиненко по вопросу реализации государственной политики в условиях распространения коронавирусной инфекции на территории города.

"Президент поручил контролировать ситуацию с выплатами дополнительных денег медицинскому персоналу. В Петербурге его поручение выполнено, выплаты произведены", – сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, дополнительные выплаты начислены и переведены врачам на зарплатные карты.

Беглов отметил также, что для урегулирования вопросов по оплате труда и рассмотрения жалоб медицинских работников в Петербурге создана межведомственная комиссия при комздраве, куда помимо представителей этого ведомства входят сотрудники комитетов по социальной политике и по труду, а также представители профсоюзов и Роспотребнадзора

Президент России Владимир Путин в начале апреля предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом. В минувшую пятницу Путин напомнил губернаторам, что он называл конкретные суммы выплат "не за время, а за факт работы", поручив исправить ситуацию.

По данным городского оперштаба, в Петербурге подтверждено 11795 случаев коронавируса, прирост за сутки составил 455 случаев. Выздоровели 2480 человек, скончались 99.