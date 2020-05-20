В Сеченовском университете рассказали о шести исследованиях по COVID-19

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Шесть клинических исследований по COVID-19 проводятся в Сеченовском университет, на стадии запуска еще пять для поиска оптимальной терапии, сообщила пресс-служба вуза.
"В Университете в настоящее время уже проходит несколько клинических исследований по COVID-19, и в ближайшем будущем планируются старты новых клинических исследований для поиска оптимальной терапии этой инфекционной патологии. Сегодня в Сеченовском Университете проходят шесть крупных клинических исследований на эту тему, на стадии запуска еще пять, из них четыре исследования - принципиально новые", - говорится в сообщении.
В университете создан Центр клинического изучения лекарственных средств Института трансляционной медицины и биотехнологии, в котором проводятся ранние фазы клинических исследований, он оснащён в соответствии с самыми передовыми международными нормами и рассчитан на прием 40 пациентов, уточнили в пресс-службе.
"Одной из задач Сеченовского университета является внедрение передовых технологий лечения и помощи пациентам, реализуемых в России в контексте мирового опыта, и, безусловно, это касается проводимых в университете клинических исследований", - сказал ректор Сеченовского университета, академик РАН Петр Глыбочко, слова которого приводятся в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.