В Сеченовском университете рассказали о шести исследованиях по COVID-19

"В Университете в настоящее время уже проходит несколько клинических исследований по COVID-19, и в ближайшем будущем планируются старты новых клинических исследований для поиска оптимальной терапии этой инфекционной патологии. Сегодня в Сеченовском Университете проходят шесть крупных клинических исследований на эту тему, на стадии запуска еще пять, из них четыре исследования - принципиально новые", - говорится в сообщении.