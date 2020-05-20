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2020-05-20T19:52
https://ria.ru/20200520/1571752527.html
В Сеченовском университете рассказали о шести исследованиях по COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568746282_0:320:3070:2047_1036x0_80_0_0_44e44f2382200300a76377100327f410.jpg
РИА Новости

В Сеченовском университете рассказали о шести исследованиях по COVID-19

19:52 20.05.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории "Генные и клеточные технологии" при Казанском федеральном университет готовит препарат для исследования
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университет готовит препарат для исследования
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Шесть клинических исследований по COVID-19 проводятся в Сеченовском университет, на стадии запуска еще пять для поиска оптимальной терапии, сообщила пресс-служба вуза.
"В Университете в настоящее время уже проходит несколько клинических исследований по COVID-19, и в ближайшем будущем планируются старты новых клинических исследований для поиска оптимальной терапии этой инфекционной патологии. Сегодня в Сеченовском Университете проходят шесть крупных клинических исследований на эту тему, на стадии запуска еще пять, из них четыре исследования - принципиально новые", - говорится в сообщении.
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В университете создан Центр клинического изучения лекарственных средств Института трансляционной медицины и биотехнологии, в котором проводятся ранние фазы клинических исследований, он оснащён в соответствии с самыми передовыми международными нормами и рассчитан на прием 40 пациентов, уточнили в пресс-службе.
"Одной из задач Сеченовского университета является внедрение передовых технологий лечения и помощи пациентам, реализуемых в России в контексте мирового опыта, и, безусловно, это касается проводимых в университете клинических исследований", - сказал ректор Сеченовского университета, академик РАН Петр Глыбочко, слова которого приводятся в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Петр ГлыбочкоРоссийская академия наукОбщество
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