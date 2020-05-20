На египетских курортах запретили "шведские столы"

КАИР, 20 мая – РИА Новости. Ресторанам в отелях Ресторанам в отелях Египта запрещено обслуживать гостей в режиме "шведского стола", следует из опубликованных министерством туризма правил для возобновления работы гостиниц на египетских курортах, составленных в связи с пандемией коронавируса

Власти Египта 15 мая разрешили возобновить работу гостиниц для внутреннего туризма с загрузкой до 25%, планируется увеличить загрузку гостиниц до 50% с 1 июня. Работа отелей, в том числе на курортах, будет разрешена при условии наличия средств личной защиты, оборудованного медицинского пункта, средств дезинфекции при полной координации с министерством туризма Египта. Запрещены массовые мероприятия внутри гостиниц.

Помощник министра туризма Египта Абдельфаттах аль-Аси заявил в ночь на среду, что уже 44 гостиницы в провинциях Красное море, Южный Синай, Александрия и Матрух (на Средиземном море) успешно прошли аудит минтуризма, минздрава и Ассоциации гостиничных объектов и получили сертификат, который позволит им возобновить прием гостей.

Получившие данный документ отели выполнили все требования, описанные руководстве. В случае нарушения отелем правил его работа будет приостановлена, отмечает ведомство.

Регистрация онлайн

Регистрация новых гостей должна осуществляться онлайн или с помощью одноразовых ручек, говорится в полученном РИА Новости своде правил работы гостиниц на курортах Египта. В один номер отеля разрешено заселять максимум двоих гостей, а также одного ребенка в "семейный" номер. Гостям регулярно будут измерять температуру.

Также гостиница обязана оборудовать помещение на случай изоляции постояльцев с симптомами заболевания и подтвержденными анализами, в обязательном порядке будет необходима сдача экспресс-анализов сотрудниками на въездах в туристические города. Оплата экспресс-тестов будет возложена на отель, отмечается в руководстве.

Рестораны без шведского стола

"Полностью запрещается "шведский стол", ресторанам необходимо опираться на работу по предварительно составленным спискам или заказы по меню (a la Carte)", - говорится в руководстве.

Расстояние между столами должно быть не менее двух метров, а между гостями, сидящими за одним столом, - не менее метра. За одним столом разрешено находиться максимум шести членам одной семьи.

В ресторанах запрещено подавать кальяны, также министерство рекомендует использовать как можно больше одноразовой посуды. На каждом столе должны быть дезинфицирующие салфетки и жидкость, а гостям будут измерять температуру.

Бассейны с дистанцией

Министерство определило правила и для функционирования бассейнов и пляжей. Так, бассейны должны дезинфицироваться "максимальной возможной концентрацией хлора и бромина, что позволит нейтрализовать коронавирус". Расстояние между лежаками должно быть не менее двух метров, а пляжные полотенца будут доставляться непосредственно в номера для уменьшения контактов между людьми.

Что касается тренажерных залов в отелях, то их работа разрешена только для постояльцев, но душевые в них будут закрыты, также запрещается работа саун и массажистов.

Правила разработаны и для услуг, связанных с дайвингом – так, все приспособления должны дезинфицироваться, запрещается делиться ими с кем-то из гостей. Организаторы сафари и дайвинг-туров должны предоставлять гостям список участников, ограничивается количество участников туров на кораблях.

Запрещается услуга валет-паркинга (парковка автомобиля специальным сотрудником). Расположенным в отелях казино разрешается работа при пятидесятипроцентной нагрузке. Также по всему отелю должны быть размещены материалы, рассказывающие о важности соблюдения мер по борьбе с COVID-19.

Особое внимание должно уделяться пожилым гостям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. При этом, как следует из руководства, пожилых или страдающих хроническими заболеваниями сотрудников не возьмут на работу в отели на должности, связанные с прямым контактом с гостями.

В обязанность отелям вменяется регулярная дезинфекция поверхностей, ежедневная уборка коридоров, тщательная уборка номеров после выезда каждого гостя. При этом министерство обращает внимание, что постельные принадлежности не нужно менять каждый день, стоит полагаться на "самообслуживание".

Египетское правительство закрыло туристические места и объекты в марте в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса, также была закрыта значительная часть гостиниц на период дезинфекции и профилактических мер. До сих пор остаются закрытыми пляжи страны, однако официальный представитель кабмина Надир Саад заявил в воскресенье, что решение о закрытии пляжей не касается тех, что расположены на территориях прошедших проверку отелей.

Центральный банк Египта сообщил 31 марта, что доходы страны от туризма в 2019 году достигли рекордного уровня, превысив 13 миллиардов долларов, страну посетили порядка 13,1 миллиона туристов. При этом член палаты турфирм Египта Карим Мухсин ранее сообщил РИА Новости, что прибыль туротрасли в марте-мае этого года, как ожидается, будет нулевой.

Общее число заболевших коронавирусом в Египте – 13 484 человека, 3742 человека выздоровели, скончались 659 человек.