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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T18:44
https://ria.ru/20200520/1571749568.html
Россия и Иран будут координировать усилия по борьбе с коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/103197/11/1031971184_0:192:2960:1857_1036x0_80_0_0_2bda24994da873aa625056ab2359e7b1.jpg
РИА Новости

Россия и Иран будут координировать усилия по борьбе с коронавирусом

18:44 20.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкИльяс Умаханов
Ильяс Умаханов
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Ильяс Умаханов. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия и Иран будут координировать усилия по борьбе с коронавирусом, сообщил вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов на встрече с послом Ирана в РФ Каземом Джалали. Мероприятие прошло в формате видеоконференции.
"Мы солидарны с теми усилиями, которые предпринимает Иран по противодействию распространению эпидемии. Мы знаем, что вы добились серьезных результатов по снижению смертности. Эпидемия - это вызов для всех стран. Россия и Иран - близкие друзья, соседи, и нам важно оказывать друг другу взаимную поддержку", - сказал Умаханов, которого цитирует пресс-служба Совфеда.
Сенатор позитивно оценил взаимодействие между министерствами здравоохранения, обмен опытом в сфере методик лечения коронавируса. "Такого рода сотрудничество осуществляется на системной основе, постоянно происходит сверка часов. Координация усилий двух стран очень важна, чтобы преодолеть этот общий вызов", - сказал вице-спикер.
Джалали в свою очередь проинформировал о мерах, предпринимаемых в Иране по борьбе с коронавирусом, и высказал интерес к обмену опытом как в медицине, так и в области социальной поддержки граждан и бизнеса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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