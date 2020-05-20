Путин поручил организовать санобработку территории Дагестана

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин поручил МЧС вместе с властями Дагестана организовать проведение масштабных мероприятий по санобработке территории республики, уделив особое внимание социальным объектам.

"Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий совместно с правительством Республики Дагестан организовать проведение масштабных мероприятий по санитарной обработке территории Республики Дагестан, уделив особое внимание объектам социальной инфраструктуры (социальным учреждениям, организациям здравоохранения и образовательным организациям), а также местам, наиболее часто посещаемым населением", - говорится в перечне поручений по итогам совещания с руководством и представителями общественности Дагестана, состоявшегося 18 мая.

Доложить об исполнении поручения необходимо до 31 мая.

В понедельник президент РФ Владимир Путин провел совещание с руководством и представителями общественности Дагестана, где глава государства заявил, что ситуация с коронавирусом в республике складывается непросто.

Ранее сообщалось, что в республике более 40 врачей умерли от внебольничной пневмонии и коронавирусной инфекции. Позже региональный минздрав уточнил, что причиной их смерти стали не только пневмония и COVID-19, но и другие диагнозы.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что стабилизация ситуации с распространением коронавируса в Дагестане только начинается и находится "в очень хрупком равновесии".