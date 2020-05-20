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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T18:38
https://ria.ru/20200520/1571749230.html
Путин поручил организовать санобработку территории Дагестана
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РИА Новости

Путин поручил организовать санобработку территории Дагестана

18:38 20.05.2020
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© РИА Новости / Мария ВащукМахачкала
Махачкала
© РИА Новости / Мария Ващук
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил МЧС вместе с властями Дагестана организовать проведение масштабных мероприятий по санобработке территории республики, уделив особое внимание социальным объектам.
"Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий совместно с правительством Республики Дагестан организовать проведение масштабных мероприятий по санитарной обработке территории Республики Дагестан, уделив особое внимание объектам социальной инфраструктуры (социальным учреждениям, организациям здравоохранения и образовательным организациям), а также местам, наиболее часто посещаемым населением", - говорится в перечне поручений по итогам совещания с руководством и представителями общественности Дагестана, состоявшегося 18 мая.
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Доложить об исполнении поручения необходимо до 31 мая.
В понедельник президент РФ Владимир Путин провел совещание с руководством и представителями общественности Дагестана, где глава государства заявил, что ситуация с коронавирусом в республике складывается непросто.
Ранее сообщалось, что в республике более 40 врачей умерли от внебольничной пневмонии и коронавирусной инфекции. Позже региональный минздрав уточнил, что причиной их смерти стали не только пневмония и COVID-19, но и другие диагнозы.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что стабилизация ситуации с распространением коронавируса в Дагестане только начинается и находится "в очень хрупком равновесии".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыАнна ПоповаРеспублика ДагестанЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимир ПутинОбщество
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