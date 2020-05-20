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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T18:15
https://ria.ru/20200520/1571748134.html
Путин поручил Роспотребнадзору мониторить эпидситуацию в Дагестане
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571746238_0:0:2888:1626_1036x0_80_0_0_69635dd24c82c8fcf81fd28bf8a11e64.jpg
РИА Новости

Путин поручил Роспотребнадзору мониторить эпидситуацию в Дагестане

18:13 20.05.2020 (обновлено: 18:15 20.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин во время видеоконференции
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Роспотребнадзору постоянно мониторить эпидситуацию в Дагестане, а также разработать рекомендации по противодействию распространения коронавируса, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
"Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека обеспечить проведение на постоянной основе мониторинга эпидемиологической ситуации на территории Республики Дагестан, а также разработку рекомендаций по противодействию дальнейшему распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на этой территории", - говорится в перечне поручений.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыРеспублика ДагестанФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Владимир ПутинОбщество
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