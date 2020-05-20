Путин поручил Роспотребнадзору мониторить эпидситуацию в Дагестане

"Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека обеспечить проведение на постоянной основе мониторинга эпидемиологической ситуации на территории Республики Дагестан, а также разработку рекомендаций по противодействию дальнейшему распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на этой территории", - говорится в перечне поручений.