Минниханов пригласил Путина на столетие Татарстана

"В текущем году запланированы торжественные мероприятия, посвященные столетию образования нашей республики... Основное празднование состоится в День республики - 30 августа. Приглашаю вас, Владимир Владимирович, посетить наш праздник, потому что за 20 лет столько, сколько вы сделали для нашей республики, - просто не счесть", - сказал Минниханов.