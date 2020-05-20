Минниханов пригласил Путина на столетие Татарстана

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов пригласил президента России Владимира Путина на празднование столетия основания республики, которое пройдет 30 августа.
Путин в режиме видеоконференции провел встречу с главой Татарстана.
"В текущем году запланированы торжественные мероприятия, посвященные столетию образования нашей республики... Основное празднование состоится в День республики - 30 августа. Приглашаю вас, Владимир Владимирович, посетить наш праздник, потому что за 20 лет столько, сколько вы сделали для нашей республики, - просто не счесть", - сказал Минниханов.