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Минниханов пригласил Путина на столетие Татарстана
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РИА Новости

Минниханов пригласил Путина на столетие Татарстана

18:07 20.05.2020
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© РИА Новости / Роман КручининВид на улицу Баумана в Казани
Вид на улицу Баумана в Казани
© РИА Новости / Роман Кручинин
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов пригласил президента России Владимира Путина на празднование столетия основания республики, которое пройдет 30 августа.
Путин в режиме видеоконференции провел встречу с главой Татарстана.
"В текущем году запланированы торжественные мероприятия, посвященные столетию образования нашей республики... Основное празднование состоится в День республики - 30 августа. Приглашаю вас, Владимир Владимирович, посетить наш праздник, потому что за 20 лет столько, сколько вы сделали для нашей республики, - просто не счесть", - сказал Минниханов.
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Рустам МиннихановВладимир ПутинРеспублика Татарстан (Татарстан)Общество
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