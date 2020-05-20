Совфед предложил ввести налог на потребителей цифровой продукции

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В Совете Федерации предлагают кабмину рассмотреть вопрос о введении цифрового налога, предусматривающего налогообложение в стране нахождения потребителей цифровой продукции, следует из предложений Совфеда по подготовке правительством общенационального плана действий в связи с коронавирусом.
Письмо на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова направлено за подписью председателя рабочей группы Совфеда по совершенствованию законодательства в условиях коронавируса, первого вице- спикера Николая Фёдорова (есть в распоряжении РИА Новости).
"Рассмотреть вопрос о введении цифрового налога (digital tax), предусматривающего налогообложение в стране нахождения потребителей цифровой продукции", - говорится в предложениях.