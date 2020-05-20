Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-20T18:01
https://ria.ru/20200520/1571747330.html
Совфед предложил ввести налог на потребителей цифровой продукции
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569134297_0:321:3072:2048_1036x0_80_0_0_743e985685c1c8aa27d71e724d646504.jpg
РИА Новости

Совфед предложил ввести налог на потребителей цифровой продукции

18:01 20.05.2020
1359
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В Совете Федерации предлагают кабмину рассмотреть вопрос о введении цифрового налога, предусматривающего налогообложение в стране нахождения потребителей цифровой продукции, следует из предложений Совфеда по подготовке правительством общенационального плана действий в связи с коронавирусом.
Письмо на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова направлено за подписью председателя рабочей группы Совфеда по совершенствованию законодательства в условиях коронавируса, первого вице- спикера Николая Фёдорова (есть в распоряжении РИА Новости).
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ
Вчера, 17:14Распространение нового коронавируса
Совфед предложил освободить от налогов пострадавшие от COVID-19 отрасли
"Рассмотреть вопрос о введении цифрового налога (digital tax), предусматривающего налогообложение в стране нахождения потребителей цифровой продукции", - говорится в предложениях.
52011580
Обсудить 6
Совет Федерации РФАндрей БелоусовПравительство РФЭкономика
Рекомендуем
Пуск в эксплуатацию второй ветки газопровода Северный поток
Германия освободила "Северный поток" от газовой директивы ЕС
Строительство трубопровода Северный поток - 2
Wintershall Dea выполнила обязательства по "Северному потоку — 2"
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
Медсестра в Тульской областной больнице
Сенатор заступился за тульскую медсестру, надевшую бикини под костюм
Врач проходит в желтую зону УКБ №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса
Кремлевская набережная и Московский Кремль
Гидрометцентр назвал сроки возвращения тепла в Москву
Табло с индексами котировок в зале Нью-Йоркской фондовой биржи
В США приняли акт об отчетности торгующих на биржах китайских компаний
Строительство газопровода Северный поток-2
Эксперт предсказал судьбу "Северного потока — 2"
Препарат в кабинете научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете
В США рассказали о результатах испытаний ДНК-вакцины от COVID-19
Ленинградский вокзал в Москве
Moody’s предсказало из-за коронавируса рост миграции внутри России
Автомобиль Toyota Camry
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Медсестры в защитных костюмах
В Бурятии пациенты обсерватора напали на медсестер
Военнослужащие Народной милиции ДНР покидают свои позиции у села Петровского
ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
"Северный поток" освободили от газовой директивы ЕС
Новый смартфон компании Apple iPhone SE 2020 в магазине Cstore в Москве
Apple выпустила "коронавирусное" обновление для iPhone
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:46Украинские силовики сообщили о 18 обстрелах своих позиций в Донбассе
07:44СК проверит обращение алтайских медиков о неполных выплатах по COVID-19
07:43В Индии выявили более 5600 случаев COVID-19 за сутки
07:41В Кузбассе еще у 12 жителей выявили коронавирус
07:34Перу просит приостановить продажу культурных ценностей страны во Франции
07:24В Киргизии число заразившихся коронавирусом превысило 1300 человек
07:19В Москве более 40 тысяч безработных получают доплату к пособию
07:17В Германии выявили 745 новых случаев COVID-19
07:15В ЕАО роддом закрыли на карантин после того, как роженица скрыла COVID-19
07:11В Сбербанке оценили готовность крупнейших российских компаний к кризису
07:10Эксперты назвали сферы, в которых вырастет число вакансий на удаленке
07:08COVID-19 не должен помешать поставке Су-57 в войска, сообщил Юрий Борисов
07:05В Забайкалье число заболевших COVID-19 выросло до 684 человек
07:03В Бурятии усилили охрану в обсерваторах после нападения на медиков
07:01Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
07:00В Хакасии выявили 29 новых случаев COVID-19
06:54Прибывающие на Сахалин с 27 мая должны будут иметь тест на COVID-19
06:47Глава прокуратуры Токио хочет уйти в отставку после нарушения карантина
06:42В Бурятии полностью потушили лесные пожары
06:38В России выдачи автокредитов в апреле упали в пять раз
Лента новостейМолния