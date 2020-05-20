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2020-05-20T17:55
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СФ предложил распространить законодательство о самозанятых на иностранцев
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РИА Новости

СФ предложил распространить законодательство о самозанятых на иностранцев

17:55 20.05.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В Совете Федерации предлагают кабмину РФ распространить применение законодательства о самозанятых гражданах к иностранцам, следует из предложений Совфеда по подготовке правительством общенационального плана действий в связи с коронавирусом.
Письмо на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова направлено за подписью председателя рабочей группы Совфеда по совершенствованию законодательства в условиях коронавируса, первого вице- спикера Николая Фёдорова. Документ есть в распоряжении РИА Новости.
"(Рекомендуется) распространение применения налога на профессиональный доход (института самозанятых граждан) на иностранных граждан", - говорится в предложениях.
Для этого необходимо внести изменения в закон "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "налог на профессиональный доход", отмечают сенаторы.
Табличка на здании Федеральной налоговой службы в Москве
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