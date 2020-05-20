СФ предложил распространить законодательство о самозанятых на иностранцев

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В Совете Федерации предлагают кабмину РФ распространить применение законодательства о самозанятых гражданах к иностранцам, следует из предложений Совфеда по подготовке правительством общенационального плана действий в связи с коронавирусом.

Письмо на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова направлено за подписью председателя рабочей группы Совфеда по совершенствованию законодательства в условиях коронавируса, первого вице- спикера Николая Фёдорова. Документ есть в распоряжении РИА Новости.

"(Рекомендуется) распространение применения налога на профессиональный доход (института самозанятых граждан) на иностранных граждан", - говорится в предложениях.