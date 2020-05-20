Путин обсудил с Миннихановым празднование Ураза-байрама

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин во время разговора с главой Татарстана Рустамом Миннихановым о праздновании Ураза-байрама на фоне ситуации с коронавирусом отметил, что традиция празднования хорошая, но ситуация сейчас особая.

На встрече в видеоформате с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым президент России Владимир Путин вспомнил, что в Татарстане есть такая традиция, когда соседи-мусульмане ходят отмечать христианские праздники к православным соседям, и когда соседи-христиане отмечают мусульманские праздники вместе со своими друзьям, исповедующими ислам.

"Это очень хорошая традиция, замечательная, но сейчас особая ситуация. Вот вчера мы про это говорили достаточно подробно с руководством Дагестана. Как вы планируете провести эти праздники?" - сказал Путин.

Глава Татарстана Рустам Минниханов отметил, что в регионе не планируется никаких мероприятий.

"Сегодня время, когда мы должны беречь каждого из нас, поэтому все эти праздники будут. Каждый будет праздновать дома. Я тоже буду это делать у себя дома. В этом вопросе целиком и полностью поддерживаем вашу позицию", - отметил Минниханов.

Президент уточнил, поддерживают ли такой подход религиозные деятели.

"У нас состоялся разговор достаточно давно. Здесь никаких разночтений, Владимир Владимирович, у нас нет", - сказал глава Татарстана.

"Это очень хорошо", - отметил Путин.