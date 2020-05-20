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2020-05-20T17:50
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Путин обсудил с Миннихановым празднование Ураза-байрама
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РИА Новости

Путин обсудил с Миннихановым празднование Ураза-байрама

17:50 20.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время разговора с главой Татарстана Рустамом Миннихановым о праздновании Ураза-байрама на фоне ситуации с коронавирусом отметил, что традиция празднования хорошая, но ситуация сейчас особая.
На встрече в видеоформате с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым президент России Владимир Путин вспомнил, что в Татарстане есть такая традиция, когда соседи-мусульмане ходят отмечать христианские праздники к православным соседям, и когда соседи-христиане отмечают мусульманские праздники вместе со своими друзьям, исповедующими ислам.
"Это очень хорошая традиция, замечательная, но сейчас особая ситуация. Вот вчера мы про это говорили достаточно подробно с руководством Дагестана. Как вы планируете провести эти праздники?" - сказал Путин.
Глава Татарстана Рустам Минниханов отметил, что в регионе не планируется никаких мероприятий.
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"Сегодня время, когда мы должны беречь каждого из нас, поэтому все эти праздники будут. Каждый будет праздновать дома. Я тоже буду это делать у себя дома. В этом вопросе целиком и полностью поддерживаем вашу позицию", - отметил Минниханов.
Президент уточнил, поддерживают ли такой подход религиозные деятели.
"У нас состоялся разговор достаточно давно. Здесь никаких разночтений, Владимир Владимирович, у нас нет", - сказал глава Татарстана.
"Это очень хорошо", - отметил Путин.
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