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2020-05-20T18:48
https://ria.ru/20200520/1571745906.html
Порошенко назвал записи своих разговоров с Байденом сфабрикованными
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РИА Новости

Порошенко назвал записи своих разговоров с Байденом сфабрикованными

17:40 20.05.2020 (обновлено: 18:48 20.05.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Петр Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
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Экс-президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
КИЕВ, 20 мая - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что записи якобы его разговоров с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом сфабрикованы, соответствующее заявление бывшего украинского лидера опубликовано в среду на сайте партии "Европейская солидарность".
Ранее внефракционный депутат Рады Андрей Деркач обнародовал записи якобы телефонных разговоров Порошенко и Байдена, которые, по его словам, свидетельствуют о международной коррупции и госизмене бывшего президента. Один из разговоров касался увольнения Виктора Шокина с должности генпрокурора Украины якобы по требованию Байдена. В обмен на это он якобы пообещал Порошенко выделить Украине 1 миллиард долларов. Кроме того, в записи обсуждались вопросы якобы наличия коалиции в парламенте, отставки правительства экс-премьера Арсения Яценюка и утверждения Радой правительства экс-премьера Владимира Гройсмана. При этом в одном из разговоров Порошенко якобы признался Байдену, что "нет коалиции в парламенте". Деркач заявил, что все многочасовые записи, полученные от журналистов, были переданы в офис генпрокурора вместе с заявлением о преступлениях для возбуждения уголовного дела.
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"Аудиофайлы... сфабрикованы. Но сырье они могли получить, в частности, в офисе действующего президента (Владимира Зеленского - ред). СБУ должно расследовать, кто это сделал. С чьей санкции? Кому это выгодно? Потому что все это вылилось в спецоперацию против стратегических отношений Украины с Америкой... К сожалению, есть прописные истины геополитики и дипломатии, которые дилетанты не в состоянии усвоить даже за год активной практики", - говорится в заявлении.
Порошенко также назвал Байдена "другом и союзником Украины" и заявил, что страна должна быть благодарна ему за ту роль, которую он сыграл в администрации президента Барака Обамы. "Мы не вмешивались в кампанию 2016 года. После нее, несмотря на противодействие Москвы, не допустили паузы в отношениях, наладили диалог с новой администрацией. Президенту Трампу мы тоже благодарны и за "Джевелины", и за санкции, и в том числе, за "Северный поток — 2" и другие дружественные примеры солидарности с Украиной", - говорится в тексте.
Бывший глава государства также подчеркнул, что сейчас между высшим руководством США и Украины "практически не общения". "У меня были регулярные встречи с обоими президентами - предыдущим и действующим и десятки контактов с Байденом", - заявил Порошенко.
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Экс-президент добавил, что за год президентства Владимира Зеленского международное положение Украины "значительно ухудшилось". "Сформулированный нами принцип "ничего об Украине без Украины", которого ранее придерживались все наши партнеры, теперь нарушается. Интеграция в ЕС и НАТО остается только на бумаге", - подчеркнул экс-президент. Также он добавил, что задействует все свои контакты, в том числе, и в Америке, - и среди республиканцев, и среди демократов, - для того, "чтобы они не дали провокаторам никакого шанса подорвать стратегический союз" Украины и США.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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59500113
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