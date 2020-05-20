Порошенко назвал записи своих разговоров с Байденом сфабрикованными

Ранее внефракционный депутат Рады Андрей Деркач обнародовал записи якобы телефонных разговоров Порошенко и Байдена, которые, по его словам, свидетельствуют о международной коррупции и госизмене бывшего президента. Один из разговоров касался увольнения Виктора Шокина с должности генпрокурора Украины якобы по требованию Байдена. В обмен на это он якобы пообещал Порошенко выделить Украине 1 миллиард долларов. Кроме того, в записи обсуждались вопросы якобы наличия коалиции в парламенте, отставки правительства экс-премьера Арсения Яценюка и утверждения Радой правительства экс-премьера Владимира Гройсмана . При этом в одном из разговоров Порошенко якобы признался Байдену, что "нет коалиции в парламенте". Деркач заявил, что все многочасовые записи, полученные от журналистов, были переданы в офис генпрокурора вместе с заявлением о преступлениях для возбуждения уголовного дела.

"Аудиофайлы... сфабрикованы. Но сырье они могли получить, в частности, в офисе действующего президента (Владимира Зеленского - ред). СБУ должно расследовать, кто это сделал. С чьей санкции? Кому это выгодно? Потому что все это вылилось в спецоперацию против стратегических отношений Украины с Америкой... К сожалению, есть прописные истины геополитики и дипломатии, которые дилетанты не в состоянии усвоить даже за год активной практики", - говорится в заявлении.

Порошенко также назвал Байдена "другом и союзником Украины" и заявил, что страна должна быть благодарна ему за ту роль, которую он сыграл в администрации президента Барака Обамы . "Мы не вмешивались в кампанию 2016 года. После нее, несмотря на противодействие Москвы, не допустили паузы в отношениях, наладили диалог с новой администрацией. Президенту Трампу мы тоже благодарны и за "Джевелины", и за санкции, и в том числе, за " Северный поток — 2 " и другие дружественные примеры солидарности с Украиной", - говорится в тексте.

Бывший глава государства также подчеркнул, что сейчас между высшим руководством США и Украины "практически не общения". "У меня были регулярные встречи с обоими президентами - предыдущим и действующим и десятки контактов с Байденом", - заявил Порошенко.

Экс-президент добавил, что за год президентства Владимира Зеленского международное положение Украины "значительно ухудшилось". "Сформулированный нами принцип "ничего об Украине без Украины", которого ранее придерживались все наши партнеры, теперь нарушается. Интеграция в ЕС и НАТО остается только на бумаге", - подчеркнул экс-президент. Также он добавил, что задействует все свои контакты, в том числе, и в Америке, - и среди республиканцев, и среди демократов, - для того, "чтобы они не дали провокаторам никакого шанса подорвать стратегический союз" Украины и США.