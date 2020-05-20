СФ направил правительству предложения по плану действий из-за COVID-19

"Решением Совета палаты утверждён перечень мероприятий по совершенствованию законодательства Российской Федерации в связи с реализацией мер, направленных на обеспечение функционирования и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях. Прошу рассмотреть указанный перечень мероприятий и учесть его при подготовке правительством общего национального плана действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики", – говорится в письме, которое есть в распоряжении РИА Новости.