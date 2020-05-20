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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T17:35
https://ria.ru/20200520/1571745588.html
СФ направил правительству предложения по плану действий из-за COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_0:0:2564:1442_1036x0_80_0_0_f0fc522a71b7cfdca44636a27b6e6545.jpg
РИА Новости

СФ направил правительству предложения по плану действий из-за COVID-19

17:35 20.05.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Совет Федерации направил в среду в кабмин свои предложения по подготовке правительством общенационального плана действий в связи с коронавирусом.
Письмо на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова направлено за подписью председателя рабочей группы Совфеда по совершенствованию законодательства в условиях коронавируса, первого вице-спикера Николая Фёдорова.
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"Решением Совета палаты утверждён перечень мероприятий по совершенствованию законодательства Российской Федерации в связи с реализацией мер, направленных на обеспечение функционирования и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях. Прошу рассмотреть указанный перечень мероприятий и учесть его при подготовке правительством общего национального плана действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики", – говорится в письме, которое есть в распоряжении РИА Новости.
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