СФ направил правительству предложения по плану действий из-за COVID-19

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Совет Федерации направил в среду в кабмин свои предложения по подготовке правительством общенационального плана действий в связи с коронавирусом.
Письмо на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова направлено за подписью председателя рабочей группы Совфеда по совершенствованию законодательства в условиях коронавируса, первого вице-спикера Николая Фёдорова.
"Решением Совета палаты утверждён перечень мероприятий по совершенствованию законодательства Российской Федерации в связи с реализацией мер, направленных на обеспечение функционирования и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях. Прошу рассмотреть указанный перечень мероприятий и учесть его при подготовке правительством общего национального плана действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики", – говорится в письме, которое есть в распоряжении РИА Новости.