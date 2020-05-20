В ЛНР заявили об активизации обстрелов со стороны силовиков

По мнению представителя оборонного ведомства республики, власти Украины пытаются "повысить свой рейтинг за счет мнимых побед в Донбассе". Осадчий уточнил, что только за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны украинских силовиков было повреждено три жилых дома в подконтрольном республике поселке Донецкий. По его словам, обстрел велся из бронетехники, наличие которой ранее было зафиксировано разведкой ЛНР.