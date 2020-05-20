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2020-05-20T17:34
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В ЛНР заявили об активизации обстрелов со стороны силовиков
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РИА Новости

В ЛНР заявили об активизации обстрелов со стороны силовиков

17:34 20.05.2020
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ЛУГАНСК, 20 мая - РИА Новости. Украинские силовики активизировали обстрелы территории самопровозглашенной Луганской народной республики перед годовщиной правления президента Украины Владимира Зеленского, заявил в среду журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому "отодвинуть линию соприкосновения" в случае продолжения со стороны украинских силовиков обстрелов гражданской инфраструктуры республики. Народная милиция ЛНР и подразделения МВД переведены на усиленный режим работы.
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"В преддверии годовщины инаугурации президента Зеленского военно-политическое руководство Украины активизировало обстрелы территории республики, целенаправленно сосредоточив свой огонь на критически важных объектах гражданской инфраструктуры", - отметил Осадчий.
По мнению представителя оборонного ведомства республики, власти Украины пытаются "повысить свой рейтинг за счет мнимых побед в Донбассе". Осадчий уточнил, что только за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны украинских силовиков было повреждено три жилых дома в подконтрольном республике поселке Донецкий. По его словам, обстрел велся из бронетехники, наличие которой ранее было зафиксировано разведкой ЛНР.
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"Мы регулярно придаем огласке размещение украинского вооружения вблизи линии соприкосновения, в нарушение минских соглашений. Настоятельно требуем от руководства международных организаций, находящихся в Донбассе, решительно осудить действия Киева, провоцирующие эскалацию конфликта, и принудить украинскую сторону к выполнению взятых на себя обязательств", - заявил Осадчий.
По его словам, украинские силовики продолжают размещать тяжелую технику в жилых кварталах подконтрольных Киеву населенных пунктов. Осадчий уточнил, что размещение бронетехники зафиксировано в жилом районе населенного пункта Станица Луганская.
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Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРЛеонид ПасечникЛуганская Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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