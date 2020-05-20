В ЛНР заявили об активизации обстрелов со стороны силовиков

ЛУГАНСК, 20 мая - РИА Новости. Украинские силовики активизировали обстрелы территории самопровозглашенной Луганской народной республики перед годовщиной правления президента Украины Владимира Зеленского, заявил в среду журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому "отодвинуть линию соприкосновения" в случае продолжения со стороны украинских силовиков обстрелов гражданской инфраструктуры республики. Народная милиция ЛНР и подразделения МВД переведены на усиленный режим работы.
"В преддверии годовщины инаугурации президента Зеленского военно-политическое руководство Украины активизировало обстрелы территории республики, целенаправленно сосредоточив свой огонь на критически важных объектах гражданской инфраструктуры", - отметил Осадчий.
По мнению представителя оборонного ведомства республики, власти Украины пытаются "повысить свой рейтинг за счет мнимых побед в Донбассе". Осадчий уточнил, что только за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны украинских силовиков было повреждено три жилых дома в подконтрольном республике поселке Донецкий. По его словам, обстрел велся из бронетехники, наличие которой ранее было зафиксировано разведкой ЛНР.
"Мы регулярно придаем огласке размещение украинского вооружения вблизи линии соприкосновения, в нарушение минских соглашений. Настоятельно требуем от руководства международных организаций, находящихся в Донбассе, решительно осудить действия Киева, провоцирующие эскалацию конфликта, и принудить украинскую сторону к выполнению взятых на себя обязательств", - заявил Осадчий.
По его словам, украинские силовики продолжают размещать тяжелую технику в жилых кварталах подконтрольных Киеву населенных пунктов. Осадчий уточнил, что размещение бронетехники зафиксировано в жилом районе населенного пункта Станица Луганская.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения