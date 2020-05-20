МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Названы правила, которые придется соблюдать при посещении Диснейленда, Названы правила, которые придется соблюдать при посещении Диснейленда, сообщает Travel & Leisure.

Сотрудники парка, которых около 43 тысяч, и гости должны будут носить маски. На входе у каждого посетителя будут проверять температуру. Турпотоки разделят с помощью пластиковых барьеров, а покупка билетов в кассовых аппаратах станет бесконтактной.

Кроме того, будут чаще проводить уборку в парках и на аттракционах. А служащие, которые почувствуют себя нездоровыми, должны будут отправиться на оплачиваемый больничный, чтобы изолировать себя от окружающих.

Раз в месяц все службы парков будут решать, что еще можно сделать для безопасности туристов и персонала.

Сейчас из-за пандемии открыт только Диснейленд в Шанхае, поскольку там нормализовалась эпидемиологическая обстановка. Все посетители ходят в масках и соблюдают социальную дистанцию (не заходят за специальные линии).