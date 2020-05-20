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Туризм
2020-05-20T18:30
https://ria.ru/20200520/1571745264.html
Названы правила, которые придется соблюдать при посещении Диснейленда
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571443314_0:135:3072:1863_1036x0_80_0_0_c8d1d36356f67a4ccdc489a245af32c8.jpg
РИА Новости

Названы правила, которые придется соблюдать при посещении Диснейленда

18:30 20.05.2020
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© REUTERS / Aly SongПосетители Шанхайского Диснейленда в защитных масках
Посетители Шанхайского Диснейленда в защитных масках
© REUTERS / Aly Song
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Названы правила, которые придется соблюдать при посещении Диснейленда, сообщает Travel & Leisure.
Сотрудники парка, которых около 43 тысяч, и гости должны будут носить маски. На входе у каждого посетителя будут проверять температуру. Турпотоки разделят с помощью пластиковых барьеров, а покупка билетов в кассовых аппаратах станет бесконтактной.
Кроме того, будут чаще проводить уборку в парках и на аттракционах. А служащие, которые почувствуют себя нездоровыми, должны будут отправиться на оплачиваемый больничный, чтобы изолировать себя от окружающих.
Раз в месяц все службы парков будут решать, что еще можно сделать для безопасности туристов и персонала.
Сейчас из-за пандемии открыт только Диснейленд в Шанхае, поскольку там нормализовалась эпидемиологическая обстановка. Все посетители ходят в масках и соблюдают социальную дистанцию (не заходят за специальные линии).
В США и Франции парки закрылись в марте, их посетить пока невозможно.
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