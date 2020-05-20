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2020-05-20T17:26
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Путин попросил Минниханова обратить внимание на рост неработающих
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РИА Новости

Путин попросил Минниханова обратить внимание на рост неработающих

17:26 20.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы
Президент РФ В. Путин провел совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил главу Татарстана Рустама Минниханова обратить особое внимание на рост количества временно неработающих людей - по словам главы государства, на эту проблему нужно реагировать не только на федеральном уровне, но и на региональном.
"Следующий вопрос - социального характера, это рост временно неработающих людей. Надо обратить на это особое внимание. Прошу вас иметь это в виду ", - сказал Путин в ходе встречи, которая проходила в рамках видеоконференции.
По его словам, на эту проблему реагировали и будут реагировать на федеральном уровне.
"В ближайшее время я проведу совещание специальное по этому вопросу, ну и на региональном уровне, в том числе на республиканском, конечно, нужно на это обращать особое внимание", - добавил Путин.
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 февраля 2019
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РоссияРустам МиннихановВладимир ПутинРеспублика Татарстан (Татарстан)Общество
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