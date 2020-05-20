Путин попросил Минниханова обратить внимание на рост неработающих

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин попросил главу Татарстана Рустама Минниханова обратить особое внимание на рост количества временно неработающих людей - по словам главы государства, на эту проблему нужно реагировать не только на федеральном уровне, но и на региональном.

"Следующий вопрос - социального характера, это рост временно неработающих людей. Надо обратить на это особое внимание. Прошу вас иметь это в виду ", - сказал Путин в ходе встречи, которая проходила в рамках видеоконференции.

По его словам, на эту проблему реагировали и будут реагировать на федеральном уровне.