Совфед предложил правительству создать Фонд плохих активов

Письмо на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова направлено за подписью председателя рабочей группы Совфеда по совершенствованию законодательства в условиях коронавируса, первого вице-спикера Николая Фёдорова (письмо имеется в распоряжении РИА Новости).

"Предусмотреть создание Фонда (банка) плохих активов, которому кредитные организации смогут временно продать образовавшиеся из-за последствий пандемии плохие долги с обязанностью их обратного выкупа по определенному графику за разумную процентную ставку при условии введения соответствующих ограничений для кредитной организации (на выплату дивидендов, бонусов менеджменту, выдачу связанных кредитов) и повышения ответственности за неисполнение требования по выкупу проблемных активов", - говорится в письме.