Совфед предложил правительству создать Фонд плохих активов

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Совет Федерации предлагает кабмину создать Фонд плохих активов, которому банки смогут временно продать образовавшиеся из-за пандемии плохие долги, следует из предложений Совфеда по подготовке правительством общенационального плана действий в связи с коронавирусом.
Письмо на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова направлено за подписью председателя рабочей группы Совфеда по совершенствованию законодательства в условиях коронавируса, первого вице-спикера Николая Фёдорова (письмо имеется в распоряжении РИА Новости).
"Предусмотреть создание Фонда (банка) плохих активов, которому кредитные организации смогут временно продать образовавшиеся из-за последствий пандемии плохие долги с обязанностью их обратного выкупа по определенному графику за разумную процентную ставку при условии введения соответствующих ограничений для кредитной организации (на выплату дивидендов, бонусов менеджменту, выдачу связанных кредитов) и повышения ответственности за неисполнение требования по выкупу проблемных активов", - говорится в письме.
Для этого необходимо разработать проект закона о внесении изменений, предусматривающих создание такого фонда, отмечается в предложениях.
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