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2020-05-20T18:46
https://ria.ru/20200520/1571744056.html
Совфед предложил освободить от налогов пострадавшие от COVID-19 отрасли
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РИА Новости

Совфед предложил освободить от налогов пострадавшие от COVID-19 отрасли

17:14 20.05.2020 (обновлено: 18:46 20.05.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкСенаторы на заседании Совета Федерации РФ
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Совет Федерации советует правительству освободить от налогов за второй квартал не только малый и средний бизнес, но и другие предприятия из пострадавших от пандемии коронавируса отраслей. Это следует из письма с предложениями Совфеда по подготовке общенационального плана действий по восстановлению экономики.
Этот документ председатель рабочей группы по совершенствованию законодательства в условиях коронавируса, первый вице-спикер верхней палаты Николай Федоров направил на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова. Письмо есть в распоряжении РИА Новости.
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По мнению сенаторов, для освобождения от налогов необходимо внести поправки в Налоговый кодекс, а также проработать вопрос о внесении изменения в постановление правительства "О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики".
Кроме того, Совфед представил и ряд других предложений, в том числе:
создать фонд "плохих" активов, которому банки смогут временно продать образовавшиеся из-за последствий пандемии плохие долги;
дать семьям, в которых родился третий или последующий ребенок, право на субсидии в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки;
ввести цифровой налог, предусматривающий налогообложение в стране нахождения потребителей цифровой продукции;
распространить налог на профессиональный доход самозанятых на иностранцев;
освободить от налога на добавленную стоимость цветоводов, выращивающих товар в открытом грунте;
исключить иностранные жизненно необходимые или дефицитные товары из-под действия контрмер, введенных Россией в ответ на западные санкции;
обеспечить экономическую поддержку предприятий ЖКХ, оказывающих услуги населению.
На прошлой неделе президент Владимир Путин поручил правительству до 1 июня разработать общенациональный план действий, цель которого — обеспечить восстановление занятости и доходов россиян, а также рост экономики, в том числе за счет долгосрочных структурных изменений. Ответственными назначили премьер-министра Михаила Мишустина и глав регионов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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