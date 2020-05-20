Совфед предложил освободить от налогов пострадавшие от COVID-19 отрасли

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Совет Федерации советует правительству освободить от налогов за второй квартал не только малый и средний бизнес, но и другие предприятия из пострадавших от пандемии коронавируса отраслей. Это следует из письма с предложениями Совфеда по подготовке общенационального плана действий по восстановлению экономики.

Этот документ председатель рабочей группы по совершенствованию законодательства в условиях коронавируса, первый вице-спикер верхней палаты Николай Федоров направил на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова. Письмо есть в распоряжении РИА Новости.

По мнению сенаторов, для освобождения от налогов необходимо внести поправки в Налоговый кодекс, а также проработать вопрос о внесении изменения в постановление правительства "О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики".

Кроме того, Совфед представил и ряд других предложений, в том числе:

— создать фонд "плохих" активов, которому банки смогут временно продать образовавшиеся из-за последствий пандемии плохие долги; создать фонд "плохих" активов, которому банки смогут временно продать образовавшиеся из-за последствий пандемии плохие долги; — дать семьям, в которых родился третий или последующий ребенок, право на субсидии в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки; дать семьям, в которых родился третий или последующий ребенок, право на субсидии в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки; — ввести цифровой налог, предусматривающий налогообложение в стране нахождения потребителей цифровой продукции; ввести цифровой налог, предусматривающий налогообложение в стране нахождения потребителей цифровой продукции; — распространить налог на профессиональный доход самозанятых на иностранцев; распространить налог на профессиональный доход самозанятых на иностранцев; — освободить от налога на добавленную стоимость цветоводов, выращивающих товар в открытом грунте; освободить от налога на добавленную стоимость цветоводов, выращивающих товар в открытом грунте; — исключить иностранные жизненно необходимые или дефицитные товары из-под действия контрмер, введенных Россией в ответ на западные санкции; исключить иностранные жизненно необходимые или дефицитные товары из-под действия контрмер, введенных Россией в ответ на западные санкции; — обеспечить экономическую поддержку предприятий ЖКХ, оказывающих услуги населению. обеспечить экономическую поддержку предприятий ЖКХ, оказывающих услуги населению.

На прошлой неделе президент Владимир Путин поручил правительству до 1 июня разработать общенациональный план действий, цель которого — обеспечить восстановление занятости и доходов россиян, а также рост экономики, в том числе за счет долгосрочных структурных изменений. Ответственными назначили премьер-министра Михаила Мишустина и глав регионов.