Урожай зерна в России может составить 120 миллионов тонн

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Минсельхоз РФ рассчитывает, что урожай зерна в России в 2020 году составит порядка 120 миллионов тонн, заявил глава министерства Дмитрий Патрушев

"Мы рассчитываем, что в 2020 году урожай зерновых может составить порядка 120 миллионов тонн", - сказал Патрушев в ходе совещания у президента РФ Владимира Путина по ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.

По его словам, урожай масличных культур прогнозируется в объеме до 22,5 миллиона тонн, овощей и бахчевых культур - около 16 миллионов тонн, картофеля - более 22 миллионов тонн. "Все эти показатели - на уровне прошлого года", - отметил министр. Он указал, что ключевая задача сельского хозяйства в настоящий момент - в штатном режиме провести весенние полевые работы.

На данный момент темпы сева превышают прошлогодний уровень, яровыми культурами засеяно более 36 миллионов гектаров. "В связи с непростыми погодными условиями в зимне-весенний период в ряде субъектов ухудшилось состояние озимых культур. Таким образом, мы допускаем снижение урожайности до 30% в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Ростовской области", - сказал Патрушев.

Минсельхоз РФ в презентации в конце января указывал, что ориентируется на урожай зерна в России в 2020 году на уровне 125,3 миллиона тонн. Первый замглавы Минсельхоза Джамбулат Хатуов в начале апреля сообщил, что министерство сохраняет прогноз по урожаю зерна в текущем году на этом уровне.