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2020-05-20T17:11
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Урожай зерна в России может составить 120 миллионов тонн
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РИА Новости

Урожай зерна в России может составить 120 миллионов тонн

17:11 20.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев во время совещания президента РФ Владимира Путина
Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев во время совещания президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев во время совещания президента РФ Владимира Путина
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Минсельхоз РФ рассчитывает, что урожай зерна в России в 2020 году составит порядка 120 миллионов тонн, заявил глава министерства Дмитрий Патрушев.
"Мы рассчитываем, что в 2020 году урожай зерновых может составить порядка 120 миллионов тонн", - сказал Патрушев в ходе совещания у президента РФ Владимира Путина по ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.
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По его словам, урожай масличных культур прогнозируется в объеме до 22,5 миллиона тонн, овощей и бахчевых культур - около 16 миллионов тонн, картофеля - более 22 миллионов тонн. "Все эти показатели - на уровне прошлого года", - отметил министр. Он указал, что ключевая задача сельского хозяйства в настоящий момент - в штатном режиме провести весенние полевые работы.
На данный момент темпы сева превышают прошлогодний уровень, яровыми культурами засеяно более 36 миллионов гектаров. "В связи с непростыми погодными условиями в зимне-весенний период в ряде субъектов ухудшилось состояние озимых культур. Таким образом, мы допускаем снижение урожайности до 30% в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Ростовской области", - сказал Патрушев.
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Минсельхоз РФ в презентации в конце января указывал, что ориентируется на урожай зерна в России в 2020 году на уровне 125,3 миллиона тонн. Первый замглавы Минсельхоза Джамбулат Хатуов в начале апреля сообщил, что министерство сохраняет прогноз по урожаю зерна в текущем году на этом уровне.
По данным Росстата, валовый сбор зерна в РФ в 2019 году составил 121,2 миллиона тонн - это второй в постсоветской истории страны показатель после рекордного 2017 года. Урожай пшеницы в прошлом году составил 74,453 миллиона тонн.
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РоссияДмитрий ПатрушевМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Владимир ПутинЭкономика
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