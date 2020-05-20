ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики привела подразделения в полную боевую готовность, заявил официальный представитель оборонного ведомства Яков Осадчий.
Ранее такое распоряжение отдал глава ЛНР Леонид Пасечник из-за обстрелов со стороны украинских силовиков.
Осадчий заявил, что Народная милиция готова защитить мирное население от "преступных действий украинских карателей".
"Готовы ко взаимному диалогу"
Повышенную готовность объявили и в ДНР. По словам главы самопровозглашенной республики Дениса Пушилин, силовики с начала месяца 250 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один мирный житель погиб, 11 получили ранения.
Он отметил, что ДНР готова к конструктивному диалогу с Киевом, однако бесконечно проявлять миролюбие в одностороннем порядке республика не собирается.
Он напомнил, что представители Киева в контактной группе отказываются подписывать конкретные меры контроля прекращения огня и работать над снижением напряженности.
Трибунал над Зеленским
Пушилин также заявил, что за год правления президент Украины Владимир Зеленский не только не выполнил свои обещания, но и встал на сторону националистов.
Как сообщила депутат народного совета ДНР Елена Шишкина, в республике могут организовать народный трибунал над Зеленским. Она обвинила президента Украины в геноциде населения, блокаде Донбасса, пропаганде войны, создании незаконных вооруженных формирований и использовании военных против мирных граждан.
Ранее Зеленский заявил, что из-за коронавируса дает себе еще несколько месяцев на урегулирование ситуации в Донбассе.