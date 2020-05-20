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2020-05-21T03:18
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ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
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РИА Новости

ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность

17:05 20.05.2020 (обновлено: 03:18 21.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР покидают свои позиции у села Петровского
Военнослужащие Народной милиции ДНР покидают свои позиции у села Петровского
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики привела подразделения в полную боевую готовность, заявил официальный представитель оборонного ведомства Яков Осадчий.
Ранее такое распоряжение отдал глава ЛНР Леонид Пасечник из-за обстрелов со стороны украинских силовиков.
Осадчий заявил, что Народная милиция готова защитить мирное население от "преступных действий украинских карателей".
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"Готовы ко взаимному диалогу"

Повышенную готовность объявили и в ДНР. По словам главы самопровозглашенной республики Дениса Пушилин, силовики с начала месяца 250 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один мирный житель погиб, 11 получили ранения.
Он отметил, что ДНР готова к конструктивному диалогу с Киевом, однако бесконечно проявлять миролюбие в одностороннем порядке республика не собирается.
Он напомнил, что представители Киева в контактной группе отказываются подписывать конкретные меры контроля прекращения огня и работать над снижением напряженности.
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Трибунал над Зеленским

Пушилин также заявил, что за год правления президент Украины Владимир Зеленский не только не выполнил свои обещания, но и встал на сторону националистов.
Как сообщила депутат народного совета ДНР Елена Шишкина, в республике могут организовать народный трибунал над Зеленским. Она обвинила президента Украины в геноциде населения, блокаде Донбасса, пропаганде войны, создании незаконных вооруженных формирований и использовании военных против мирных граждан.
Ранее Зеленский заявил, что из-за коронавируса дает себе еще несколько месяцев на урегулирование ситуации в Донбассе.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРДНРУкраина
Популярные комментарии
Пора уже ДНР и ЛНР дать достойный и мощный отпор кровавым карателям ВСУ! А России давно уже пора принять эти две героические антифашисткие республики в свой состав! Мы ждём вас, братья! Пора возвращать ВСЮ Новороссию обратно домой!
20 мая, 18:46
Игорь Соколов
232820015
Пора официально признать незаконным развал Советского Союза (что безусловно) и вернуть все 15 республик в единое государство СССР, а не к России "переприсоединить".
20 мая, 18:52
MMaster
1125770124
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