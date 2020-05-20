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2020-05-20T17:32
https://ria.ru/20200520/1571743491.html
ЕС призвал Израиль воздержаться от аннексии палестинских территорий
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РИА Новости

ЕС призвал Израиль воздержаться от аннексии палестинских территорий

17:04 20.05.2020 (обновлено: 17:32 20.05.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста у посольства США в Бейруте против "сделки века" по урегулированию палестино-израильского конфликта
Участники акции протеста у посольства США в Бейруте против сделки века по урегулированию палестино-израильского конфликта
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ООН, 20 мая – РИА Новости. Входящие в СБ ООН Франция, Бельгия, Германия, Эстония и примкнувшая к ним Польша призвали Израиль воздержаться от аннексии палестинских территорий.
"Решение на основе подхода о двух государствах с Иерусалимом как столицей двух государств является единственным путем к обеспечению устойчивого мира и стабильности в регионе", - сказал журналистам постпред Бельгии Марк Пекстен от лица пяти стран.
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Как указал постпред, страны обеспокоены намерением Израиля аннексировать палестинские территории.
"Мы настоятельно призываем Израиль воздержаться от любых односторонних решений, которые привели бы к аннексии какой-либо оккупированной палестинской территории и стали бы нарушением международного права", - заявил Пекстен.
По его словам, все пять стран желают способствовать возобновлению прямых переговоров между сторонами, чтобы разрешить все вопросы окончательного статуса и достичь устойчивого мира.
"Мы готовы немедленно вступить во взаимодействие с новым правительством (Израиля – ред.) и всеми соответствующими игроками", - указал он.
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19 мая, 23:14
Президент Палестины объявил о выходе из всех соглашений с Израилем и США
Президент США Дональд Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу-Дис в восточном пригороде Иерусалима.
Палестинцы и ряд стран этот план не приняли, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас новый план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
Сделка века Дональда Трампа: что США предложили Палестине и Израилю
3 февраля, 16:19
"Сделка века" Дональда Трампа: что США предложили Палестине и Израилю
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Совет Безопасности ООНЕвросоюзПалестинаИзраильВ мире
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