ЕС призвал Израиль воздержаться от аннексии палестинских территорий

Участники акции протеста у посольства США в Бейруте против "сделки века" по урегулированию палестино-израильского конфликта

ООН, 20 мая – РИА Новости. Входящие в Входящие в СБ ООН Франция, Бельгия, Германия, Эстония и примкнувшая к ним Польша призвали Израиль воздержаться от аннексии палестинских территорий.

"Решение на основе подхода о двух государствах с Иерусалимом как столицей двух государств является единственным путем к обеспечению устойчивого мира и стабильности в регионе", - сказал журналистам постпред Бельгии Марк Пекстен от лица пяти стран.

Как указал постпред, страны обеспокоены намерением Израиля аннексировать палестинские территории.

"Мы настоятельно призываем Израиль воздержаться от любых односторонних решений, которые привели бы к аннексии какой-либо оккупированной палестинской территории и стали бы нарушением международного права", - заявил Пекстен.

По его словам, все пять стран желают способствовать возобновлению прямых переговоров между сторонами, чтобы разрешить все вопросы окончательного статуса и достичь устойчивого мира.

"Мы готовы немедленно вступить во взаимодействие с новым правительством (Израиля – ред.) и всеми соответствующими игроками", - указал он.

Президент США Дональд Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу-Дис в восточном пригороде Иерусалима.