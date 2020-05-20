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2020-05-20T17:20
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Путин поддержал участие Минниханова в выборах главы Татарстана
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РИА Новости

Путин поддержал участие Минниханова в выборах главы Татарстана

16:59 20.05.2020 (обновлено: 17:20 20.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 февраля 2019
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 февраля 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддержит выдвижение действующего главы Татарстана Рустама Минниханова на выборах руководителя республики в этом году.
Президент в среду по видеосвязи провёл рабочую встречу с главой Татарстана, кадры беседы показали в эфире телеканала "Россия 24". Минниханов в ходе встречи отметил, что в этом году истекают его полномочия как главы региона, в сентябре в республике должны состояться выборы.
"Вы сами несколько минут назад сказали, что Татарстан у нас, действительно, по основным показателям является лидером среди всех субъектов Федерации. На самом деле так и есть. Все это достигнуто в результате вашей работы во главе республики. Поэтому я, безусловно, поддержу ваше выдвижение в качестве кандидата на должность руководителя республики на следующий срок и хочу, во-первых, поблагодарить вас за предыдущие периоды работы и пожелать вам успехов на следующий период", - заявил в ответ Путин.
Президент Татарстана Рустам Минниханов
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РоссияРустам МиннихановВладимир ПутинРеспублика Татарстан (Татарстан)Политика
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