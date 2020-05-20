Путин поддержал участие Минниханова в выборах главы Татарстана

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддержит выдвижение действующего главы Татарстана Рустама Минниханова на выборах руководителя республики в этом году.
Президент в среду по видеосвязи провёл рабочую встречу с главой Татарстана, кадры беседы показали в эфире телеканала "Россия 24". Минниханов в ходе встречи отметил, что в этом году истекают его полномочия как главы региона, в сентябре в республике должны состояться выборы.
"Вы сами несколько минут назад сказали, что Татарстан у нас, действительно, по основным показателям является лидером среди всех субъектов Федерации. На самом деле так и есть. Все это достигнуто в результате вашей работы во главе республики. Поэтому я, безусловно, поддержу ваше выдвижение в качестве кандидата на должность руководителя республики на следующий срок и хочу, во-первых, поблагодарить вас за предыдущие периоды работы и пожелать вам успехов на следующий период", - заявил в ответ Путин.