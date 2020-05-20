Камбоджа отменила запрет на въезд для граждан шести стран

"Премьер-министр Хун Сен утвердил отмену ограничений на въезд в Камбоджу граждан шести стран, предложенный министерствами здравоохранения и иностранных дел", - говорится в заявлении, которое подписал министр здравоохранения Камбоджи Мам Бун Хенг.
"Настоящим мы отменяем запрет на въезд в Камбоджу граждан США, Германии, Италии, Франции, Испании и Ирана, введенный 14 и 15 марта 2020 года приказом министерства здравоохранения в связи с пандемией", - также говорится в заявлении.
В документе, который цитирует газета, отмечается, что все граждане этих стран и граждане Камбоджи, прибывающие из этих стран, обязаны иметь при себе медицинские справки об отсутствии заражения коронавирусом с результатами тестов на коронавирус, выполненных не позднее 78 часов до прибытия в страну, и обязательную медицинскую страховку, покрывающую расходы на лечение в сумме не менее 50 тысяч долларов. Также, все прибывающие должны будут пройти 14-дневный карантин в государственных карантинных центрах.
Другая камбоджийская газета, Phnom Penh Post, сообщила в среду со ссылкой на министерство транспорта Камбоджи, что камбоджийская сторона обратилась к авиакомпаниям США с предложением открыть прямое авиасообщение между странами.
По данным минздрава Камбоджи, на среду, 20 мая, в стране переболели коронавирусной инфекцией 122 человека. Все они выздоровели. Смертей от инфекции в стране не зарегистрировано.
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