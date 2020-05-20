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2020-05-20T16:56
https://ria.ru/20200520/1571742977.html
Камбоджа отменила запрет на въезд для граждан шести стран
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РИА Новости

Камбоджа отменила запрет на въезд для граждан шести стран

16:56 20.05.2020
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CC BY 2.0 / Damien / SihanoukvilleГород Сиануквиль
Город Сиануквиль
CC BY 2.0 / Damien / Sihanoukville
БАНГКОК, 20 мая – РИА Новости. Камбоджа отменила запрет на въезд в страну, введенный в марте из-за пандемии COVID19, для граждан США, Германии, Франции, Италии, Испании и Ирана, сообщает в среду интернет-версия газеты Khmer Times со ссылкой на заявление министра здравоохранения страны.
"Премьер-министр Хун Сен утвердил отмену ограничений на въезд в Камбоджу граждан шести стран, предложенный министерствами здравоохранения и иностранных дел", - говорится в заявлении, которое подписал министр здравоохранения Камбоджи Мам Бун Хенг.
"Настоящим мы отменяем запрет на въезд в Камбоджу граждан США, Германии, Италии, Франции, Испании и Ирана, введенный 14 и 15 марта 2020 года приказом министерства здравоохранения в связи с пандемией", - также говорится в заявлении.
В документе, который цитирует газета, отмечается, что все граждане этих стран и граждане Камбоджи, прибывающие из этих стран, обязаны иметь при себе медицинские справки об отсутствии заражения коронавирусом с результатами тестов на коронавирус, выполненных не позднее 78 часов до прибытия в страну, и обязательную медицинскую страховку, покрывающую расходы на лечение в сумме не менее 50 тысяч долларов. Также, все прибывающие должны будут пройти 14-дневный карантин в государственных карантинных центрах.
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Другая камбоджийская газета, Phnom Penh Post, сообщила в среду со ссылкой на министерство транспорта Камбоджи, что камбоджийская сторона обратилась к авиакомпаниям США с предложением открыть прямое авиасообщение между странами.
По данным минздрава Камбоджи, на среду, 20 мая, в стране переболели коронавирусной инфекцией 122 человека. Все они выздоровели. Смертей от инфекции в стране не зарегистрировано.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус COVID-19Хун СенКоронавирусыФранцияГерманияКамбоджаИранИталияСШАИспанияВ мире
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