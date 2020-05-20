МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин похвалил Татарстан за работу по борьбе с коронавирусом.
"Вами проделана большая очень работа по борьбе с коронавирусом, и она приносит реальные результаты, дает возможность открывать экономику. Это очень здорово. Спасибо вам за это", - сказал Путин на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.
На 20 мая в Татарстане зарегистрировано 2475 случаев COVID-19, восемь пациентов скончались, выздоровели 1452 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.