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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T17:03
https://ria.ru/20200520/1571742818.html
Путин похвалил Татарстан за работу по борьбе с коронавирусом
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РИА Новости

Путин похвалил Татарстан за работу по борьбе с коронавирусом

16:55 20.05.2020 (обновлено: 17:03 20.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГорожане в парке "Черное озеро" в Казани
Горожане в парке Черное озеро в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Горожане в парке "Черное озеро" в Казани. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин похвалил Татарстан за работу по борьбе с коронавирусом.
"Вами проделана большая очень работа по борьбе с коронавирусом, и она приносит реальные результаты, дает возможность открывать экономику. Это очень здорово. Спасибо вам за это", - сказал Путин на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.
На 20 мая в Татарстане зарегистрировано 2475 случаев COVID-19, восемь пациентов скончались, выздоровели 1452 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Рустам МиннихановВладимир ПутинРеспублика Татарстан (Татарстан)Общество
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