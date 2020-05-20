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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T16:53
https://ria.ru/20200520/1571742701.html
В Таджикистане число заболевших COVID-19 выросло до 2140
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571458958_0:53:2723:1585_1036x0_80_0_0_e246633f3e7a3a63279077080850b20a.jpg
РИА Новости

В Таджикистане число заболевших COVID-19 выросло до 2140

16:53 20.05.2020
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© Sputnik / Амир ИсаевПрохожие в защитных масках на одной из улиц в Душанбе
Прохожие в защитных масках на одной из улиц в Душанбе
© Sputnik / Амир Исаев
Прохожие в защитных масках на одной из улиц в Душанбе
ДУШАНБЕ, 20 мая - РИА Новости, Лидия Исамова. Число заболевших с выявленным коронавирусом в Таджикистане в среду достигло 2140 человек, за сутки в стране зарегистрировано 204 новых случая инфицирования, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава страны.
"По состоянию на вечер среды в Таджикистане зарегистрировано 204 новых случая заболевания коронавирусом, общее число достигло 2140 человек, за сутки скончавшихся от этой болезни нет", - сказал собеседник агентства.
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По данным пресс-центра, сейчас в стране 3532 человека находятся под наблюдением врачей, за последние сутки 595 жителей страны вылечились и были выписаны.
Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 41 смерть пациентов с коронавирусом, по этому показателю Таджикистан обогнал все страны Центрально-азиатского региона.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 316 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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