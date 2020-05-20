В Таджикистане число заболевших COVID-19 выросло до 2140

ДУШАНБЕ, 20 мая - РИА Новости, Лидия Исамова. Число заболевших с выявленным коронавирусом в Таджикистане в среду достигло 2140 человек, за сутки в стране зарегистрировано 204 новых случая инфицирования, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава страны.
"По состоянию на вечер среды в Таджикистане зарегистрировано 204 новых случая заболевания коронавирусом, общее число достигло 2140 человек, за сутки скончавшихся от этой болезни нет", - сказал собеседник агентства.
По данным пресс-центра, сейчас в стране 3532 человека находятся под наблюдением врачей, за последние сутки 595 жителей страны вылечились и были выписаны.
Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 41 смерть пациентов с коронавирусом, по этому показателю Таджикистан обогнал все страны Центрально-азиатского региона.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 316 тысяч человек.
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