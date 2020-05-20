В Таджикистане число заболевших COVID-19 выросло до 2140

Прохожие в защитных масках на одной из улиц в Душанбе

Прохожие в защитных масках на одной из улиц в Душанбе

© Sputnik / Амир Исаев Прохожие в защитных масках на одной из улиц в Душанбе

ДУШАНБЕ, 20 мая - РИА Новости, Лидия Исамова. Число заболевших с выявленным коронавирусом в Число заболевших с выявленным коронавирусом в Таджикистане в среду достигло 2140 человек, за сутки в стране зарегистрировано 204 новых случая инфицирования, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава страны.

"По состоянию на вечер среды в Таджикистане зарегистрировано 204 новых случая заболевания коронавирусом, общее число достигло 2140 человек, за сутки скончавшихся от этой болезни нет", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-центра, сейчас в стране 3532 человека находятся под наблюдением врачей, за последние сутки 595 жителей страны вылечились и были выписаны.

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 41 смерть пациентов с коронавирусом, по этому показателю Таджикистан обогнал все страны Центрально-азиатского региона.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 316 тысяч человек.