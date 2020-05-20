Депздрав опроверг информацию об ожидании москвичами скорой по 3-4 дня

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Департамент здравоохранения Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о долгом ожидании скорой помощи, отметив, что оператор "скорой" в среднем отвечает в течение 5 секунд, а среднее время прибытия бригады на экстренный вызов в апреле составило - 10,8 минуты.

"По факту публикации в интернет-издании "Медуза" "За МКАДом ожидание скорой помощи составляло 3-4 дня" Департамент здравоохранения Москвы выступает с опровержением... Даже в сложившейся эпидемиологической обстановке среднее время ответа оператора скорой помощи по-прежнему составляет около 5 секунд. Среднее время прибытия бригады скорой медицинской помощи на вызовы в экстренной форме в апреле 2020 года составило 10,8 минуты", - говорится в сообщении на сайте

Добавляется, что среднее время прибытия бригады на вызовы в неотложной форме составило 19,3 минуты.

"К сожалению, в связи с со сложной эпидемиологической обстановкой нагрузка на Единый городской диспетчерский центр скорой возросла более чем на 50%, это более 20 000 обращений в сутки", - добавляется в сообщении.

Отмечается, что рост числа обращений и вызовов "скорой" потребовал увеличения количества работающих смен бригад, а также изменения ряда алгоритмов и введения новых регламентов. Подчеркивается, что "все это позволило продолжить оказание экстренной медицинской помощи в полном объеме". В Депздраве отметили, что "ни один пациент без помощи сейчас не остается, несмотря на сложную эпидситуацию".

"Что касается комплектования бригад, в городе сформированы специальные бригады для выездов к пациентам с подозрением на коронавирусную инфекцию", - добавляется в сообщении.

Согласно сообщению, состав выездных бригад "скорой": они выезжают в составе врача, фельдшера (медсестры) и водителя, двух фельдшеров и водителя; фельдшера, медицинской сестры и водителя, а в состав специализированных выездных бригад входят врачи-специалисты.

"Что касается заболеваемости врачей скорой, то, как и все жители, врачи уязвимы перед сезонными и хроническими заболеваниями, коронавирус – также не исключение. В связи с чем была проведена корректировка графиков работы сотрудников, часть персонала взяли дополнительные дежурства в рамках внутреннего совместительства, многие сотрудники самостоятельно изъявили желание перенести очередные отпуска на более позднее время", - подчеркивается в сообщении.

Добавляется, что все врачи "скорой" полностью обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты. Отмечается, что при этом "сотрудники используют полную защиту не все время, а при контакте с пациентами с подозрением на коронавирус, то есть при выездах к таким пациентам". Добавляется, что сотрудники скорой меняют средства защиты после каждого вызова, а используемые средства утилизируются.

"У всех сотрудников регулярно берут анализы и измеряют температуру. Сотрудники с температурой выше 37 градусов до работы не допускаются. Работники обеспечиваются медикаментами для проведения лекарственной и иммунопрофилактики", - добавили в Депздраве.

Сообщается, что на данный момент в Москве, как и до эпидемии, работают 1040 бригад скорой, все они полностью укомплектованы необходимыми лекарствами и оборудованием.