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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T17:29
https://ria.ru/20200520/1571742627.html
Депздрав опроверг информацию об ожидании москвичами скорой по 3-4 дня
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571638715_0:189:1500:1033_1036x0_80_0_0_e667b806a394b1a72dee64b7f4d3d144.jpg
РИА Новости

Депздрав опроверг информацию об ожидании москвичами скорой по 3-4 дня

16:51 20.05.2020 (обновлено: 17:29 20.05.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевВодитель и врач в автомобиле скорой помощи
Водитель и врач в автомобиле скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Водитель и врач в автомобиле скорой помощи
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о долгом ожидании скорой помощи, отметив, что оператор "скорой" в среднем отвечает в течение 5 секунд, а среднее время прибытия бригады на экстренный вызов в апреле составило - 10,8 минуты.
"По факту публикации в интернет-издании "Медуза" "За МКАДом ожидание скорой помощи составляло 3-4 дня" Департамент здравоохранения Москвы выступает с опровержением... Даже в сложившейся эпидемиологической обстановке среднее время ответа оператора скорой помощи по-прежнему составляет около 5 секунд. Среднее время прибытия бригады скорой медицинской помощи на вызовы в экстренной форме в апреле 2020 года составило 10,8 минуты", - говорится в сообщении на сайте.
Реанимационное отделение
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Добавляется, что среднее время прибытия бригады на вызовы в неотложной форме составило 19,3 минуты.
"К сожалению, в связи с со сложной эпидемиологической обстановкой нагрузка на Единый городской диспетчерский центр скорой возросла более чем на 50%, это более 20 000 обращений в сутки", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что рост числа обращений и вызовов "скорой" потребовал увеличения количества работающих смен бригад, а также изменения ряда алгоритмов и введения новых регламентов. Подчеркивается, что "все это позволило продолжить оказание экстренной медицинской помощи в полном объеме". В Депздраве отметили, что "ни один пациент без помощи сейчас не остается, несмотря на сложную эпидситуацию".
"Что касается комплектования бригад, в городе сформированы специальные бригады для выездов к пациентам с подозрением на коронавирусную инфекцию", - добавляется в сообщении.
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции
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Согласно сообщению, состав выездных бригад "скорой": они выезжают в составе врача, фельдшера (медсестры) и водителя, двух фельдшеров и водителя; фельдшера, медицинской сестры и водителя, а в состав специализированных выездных бригад входят врачи-специалисты.
"Что касается заболеваемости врачей скорой, то, как и все жители, врачи уязвимы перед сезонными и хроническими заболеваниями, коронавирус – также не исключение. В связи с чем была проведена корректировка графиков работы сотрудников, часть персонала взяли дополнительные дежурства в рамках внутреннего совместительства, многие сотрудники самостоятельно изъявили желание перенести очередные отпуска на более позднее время", - подчеркивается в сообщении.
Добавляется, что все врачи "скорой" полностью обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты. Отмечается, что при этом "сотрудники используют полную защиту не все время, а при контакте с пациентами с подозрением на коронавирус, то есть при выездах к таким пациентам". Добавляется, что сотрудники скорой меняют средства защиты после каждого вызова, а используемые средства утилизируются.
"Тут главное — выдержать": эффект от самоизоляции в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

По данным на 20 мая, количество выздоровевших от COVID-19 в Москве за сутки превысило число новых случаев.

Прохожий у храма Ильи Пророка в Черкизове в Москве во время режима самоизоляции жителей
1 из 12

По данным на 20 мая, количество выздоровевших от COVID-19 в Москве за сутки превысило число новых случаев.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

В столице впервые с 29 апреля выявили меньше трех тысяч заболевших (2699), а выписали из больниц 5440 человек.

Девушка в защитной маске на одной из улиц района Жулебино в Москве
2 из 12

В столице впервые с 29 апреля выявили меньше трех тысяч заболевших (2699), а выписали из больниц 5440 человек.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Сыграла роль проделанная работа и самоизоляция горожан, считает ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Николай Малышев.

Молодые люди в защитных масках на Комсомольской площади в Москве
3 из 12

Сыграла роль проделанная работа и самоизоляция горожан, считает ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Николай Малышев.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

"Удалось избежать пика, заболеваемость у нас была все время на пологих цифрах. Это очень хорошо сказалось. При благоприятном исходе все и дальше будет идти на спад", — обнадеживает специалист.

Пассажиры в защитных масках в салоне трамвая во время режима самоизоляции жителей
4 из 12

"Удалось избежать пика, заболеваемость у нас была все время на пологих цифрах. Это очень хорошо сказалось. При благоприятном исходе все и дальше будет идти на спад", — обнадеживает специалист.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк

"Могу сказать, что Россия предприняла весь комплекс мер по сдерживанию эпидемии внутри страны", — отметила представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович.

Вид на Живописный мост в Москве
5 из 12

"Могу сказать, что Россия предприняла весь комплекс мер по сдерживанию эпидемии внутри страны", — отметила представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович.

© РИА Новости / Нина Зотина
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Однако спад — это отнюдь не победа над инфекцией, отмечают вирусологи и предостерегают от поспешных решений.

Курьер по доставке еды сервиса Яндекс.Еда на улице в Москве
6 из 12

Однако спад — это отнюдь не победа над инфекцией, отмечают вирусологи и предостерегают от поспешных решений.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

"Чтобы говорить о конце эпидемии, должно спуститься до сотен новых случаев в день", — пояснил доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

Подросток в защитной маске на спортивной площадке в одном из московских дворов во время режима самоизоляции жителей
7 из 12

"Чтобы говорить о конце эпидемии, должно спуститься до сотен новых случаев в день", — пояснил доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Ситуация с коронавирусом в Москве не так проста и еще далека от идеальной, подтверждает мэр Москвы Сергей Собянин. "Зайдите в реанимационное отделение — и все станет ясно", — говорит он.

Люди гуляют в парке в районе Жулебино в Москве
8 из 12

Ситуация с коронавирусом в Москве не так проста и еще далека от идеальной, подтверждает мэр Москвы Сергей Собянин. "Зайдите в реанимационное отделение — и все станет ясно", — говорит он.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

"Нужно не то что терпением запасаться, нужно отчетливо понимать страшную угрозу, которая висит над нашими близкими, родными, особенно пожилыми людьми", — призывает столичный градоначальник.

Сотрудники полиции в Александровском саду
9 из 12

"Нужно не то что терпением запасаться, нужно отчетливо понимать страшную угрозу, которая висит над нашими близкими, родными, особенно пожилыми людьми", — призывает столичный градоначальник.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Медики советуют прислушиваться к рекомендациям Роспотребнадзора.

Сотрудник коммунальной службы убирает улицу в Москве
10 из 12

Медики советуют прислушиваться к рекомендациям Роспотребнадзора.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Главным риском эксперты называют отказ от соблюдения самоизоляции.

Редкие прохожие на Большой Черкизовской улице в Москве во время режима самоизоляции жителей
11 из 12

Главным риском эксперты называют отказ от соблюдения самоизоляции.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

"Тут главное — выдержать. Чем меньше будет госпитализированных, тем лучше", — подчеркивает специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии Николай Малышев.

Женщина под зонтом на улице Москвы
12 из 12

"Тут главное — выдержать. Чем меньше будет госпитализированных, тем лучше", — подчеркивает специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии Николай Малышев.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
1 из 12

По данным на 20 мая, количество выздоровевших от COVID-19 в Москве за сутки превысило число новых случаев.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
2 из 12

В столице впервые с 29 апреля выявили меньше трех тысяч заболевших (2699), а выписали из больниц 5440 человек.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
3 из 12

Сыграла роль проделанная работа и самоизоляция горожан, считает ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Николай Малышев.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
4 из 12

"Удалось избежать пика, заболеваемость у нас была все время на пологих цифрах. Это очень хорошо сказалось. При благоприятном исходе все и дальше будет идти на спад", — обнадеживает специалист.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
5 из 12

"Могу сказать, что Россия предприняла весь комплекс мер по сдерживанию эпидемии внутри страны", — отметила представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович.

© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
6 из 12

Однако спад — это отнюдь не победа над инфекцией, отмечают вирусологи и предостерегают от поспешных решений.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
7 из 12

"Чтобы говорить о конце эпидемии, должно спуститься до сотен новых случаев в день", — пояснил доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
8 из 12

Ситуация с коронавирусом в Москве не так проста и еще далека от идеальной, подтверждает мэр Москвы Сергей Собянин. "Зайдите в реанимационное отделение — и все станет ясно", — говорит он.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
9 из 12

"Нужно не то что терпением запасаться, нужно отчетливо понимать страшную угрозу, которая висит над нашими близкими, родными, особенно пожилыми людьми", — призывает столичный градоначальник.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
10 из 12

Медики советуют прислушиваться к рекомендациям Роспотребнадзора.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
11 из 12

Главным риском эксперты называют отказ от соблюдения самоизоляции.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
12 из 12

"Тут главное — выдержать. Чем меньше будет госпитализированных, тем лучше", — подчеркивает специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии Николай Малышев.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
"У всех сотрудников регулярно берут анализы и измеряют температуру. Сотрудники с температурой выше 37 градусов до работы не допускаются. Работники обеспечиваются медикаментами для проведения лекарственной и иммунопрофилактики", - добавили в Депздраве.
Сообщается, что на данный момент в Москве, как и до эпидемии, работают 1040 бригад скорой, все они полностью укомплектованы необходимыми лекарствами и оборудованием.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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