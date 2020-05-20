На Украине с 1 июня заработает фотофиксация нарушений ПДД

КИЕВ, 20 мая - РИА Новости. Система фотофиксации нарушений правил дорожного движения заработает на Украине с 1 июня, сообщил в среду министр внутренних дел страны Арсен Аваков на заседании кабинета министров.
Ранее Аваков сообщил, что фотофиксация нарушений правил дорожного движения заработала в Киеве в тестовом режиме. Полностью запустить систему планировали 1 мая, однако из-за карантина, введенного во избежание распространения коронавируса COVID-19, запуск отложили.
"Заработает сеть фотовидеофиксации нарушений ПДД с первого числа следующего месяца. Сейчас в Киеве и Киевской области уже установлено 50 камер автоматической фотовидеофиксации. Всего на территории Украины мы планируем запустить в работу около 700 таких камер. Соответствующий график, адреса и порядок мы представим публично, чтобы каждый смог ознакомиться после принятия этого постановления", - цитирует министра пресс-служба МВД.
Аваков также отметил, что данное постановление предлагается МВД Украины в полной согласованности с новыми законами, которые были приняты и подписаны президентом Владимиром Зеленским для внедрения автоматической системы фотовидеофиксации.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 316 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.