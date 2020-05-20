На Украине с 1 июня заработает фотофиксация нарушений ПДД

"Заработает сеть фотовидеофиксации нарушений ПДД с первого числа следующего месяца. Сейчас в Киеве и Киевской области уже установлено 50 камер автоматической фотовидеофиксации. Всего на территории Украины мы планируем запустить в работу около 700 таких камер. Соответствующий график, адреса и порядок мы представим публично, чтобы каждый смог ознакомиться после принятия этого постановления", - цитирует министра пресс-служба МВД.