Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T16:50
https://ria.ru/20200520/1571742593.html
На Украине с 1 июня заработает фотофиксация нарушений ПДД
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570182937_0:0:3223:1814_1036x0_80_0_0_065356a6d61f73869ae01ad97a71cbba.jpg
РИА Новости

На Украине с 1 июня заработает фотофиксация нарушений ПДД

16:50 20.05.2020
49
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМашины в Киеве
Машины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Машины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 20 мая - РИА Новости. Система фотофиксации нарушений правил дорожного движения заработает на Украине с 1 июня, сообщил в среду министр внутренних дел страны Арсен Аваков на заседании кабинета министров.
Ранее Аваков сообщил, что фотофиксация нарушений правил дорожного движения заработала в Киеве в тестовом режиме. Полностью запустить систему планировали 1 мая, однако из-за карантина, введенного во избежание распространения коронавируса COVID-19, запуск отложили.
"Заработает сеть фотовидеофиксации нарушений ПДД с первого числа следующего месяца. Сейчас в Киеве и Киевской области уже установлено 50 камер автоматической фотовидеофиксации. Всего на территории Украины мы планируем запустить в работу около 700 таких камер. Соответствующий график, адреса и порядок мы представим публично, чтобы каждый смог ознакомиться после принятия этого постановления", - цитирует министра пресс-служба МВД.
Аваков также отметил, что данное постановление предлагается МВД Украины в полной согласованности с новыми законами, которые были приняты и подписаны президентом Владимиром Зеленским для внедрения автоматической системы фотовидеофиксации.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 316 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
020000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаСитуация на УкраинеАрсен АваковВОЗВладимир ЗеленскийМВД УкраиныКиевУкраинаВ мире
Рекомендуем
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
Адвокат Порошенко назвал публикацию разговоров с Байденом преступлением
Флаги Палестины
Палестина надеется на поддержку России в противодействии планам Израиля
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время облета забайкальского полигона Цугол
Биография Сергея Шойгу
Автомобиль скорой помощи на Украине
На Украине выявили вспышку COVID-19 в интернате
Экс-президент Украины Петр Порошенко
Порошенко назвал записи своих разговоров с Байденом сфабрикованными
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Швейцарии за сутки выявили 40 новых случаев заражения коронавирусом
Военнослужащий Народной милиции ЛНР
Полицию ЛНР перевели на усиленный режим из-за возможных провокаций
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров обсудил с главой МИД Австралии расследование катастрофы МН17
Ижевск
Почти 500 женщин в декрете в Удмуртии повысят квалификацию в 2020 году
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Россия готова участвовать во встречах ближневосточного "квартета"
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Воробьев заявил, что с/х работы в Подмосковье идут в графике
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в видеоконференции министров иностранных дел нормандского формата
Лавров пообещал главе МИД Израиля содействовать диалогу с Палестиной
Нефтяной станок-качалка в Оклахома-Сити
В США добыча нефти за неделю сократилась на сто тысяч баррелей
Блокпост во Львовской области, установленный в связи с коронавирусом
США увеличили помощь Украине из-за коронавируса
Город Сиануквиль
Камбоджа отменила запрет на въезд для граждан шести стран
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:44СК проверит обращение алтайских медиков о неполных выплатах по COVID-19
07:43В Индии выявили более 5600 случаев COVID-19 за сутки
07:41В Кузбассе еще у 12 жителей выявили коронавирус
07:34Перу просит приостановить продажу культурных ценностей страны во Франции
07:24В Киргизии число заразившихся коронавирусом превысило 1300 человек
07:19В Москве более 40 тысяч безработных получают доплату к пособию
07:17В Германии выявили 745 новых случаев COVID-19
07:15В ЕАО роддом закрыли на карантин после того, как роженица скрыла COVID-19
07:11В Сбербанке оценили готовность крупнейших российских компаний к кризису
07:10Эксперты назвали сферы, в которых вырастет число вакансий на удаленке
07:08COVID-19 не должен помешать поставке Су-57 в войска, сообщил Юрий Борисов
07:05В Забайкалье число заболевших COVID-19 выросло до 684 человек
07:03В Бурятии усилили охрану в обсерваторах после нападения на медиков
07:01Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
07:00В Хакасии выявили 29 новых случаев COVID-19
06:54Прибывающие на Сахалин с 27 мая должны будут иметь тест на COVID-19
06:47Глава прокуратуры Токио хочет уйти в отставку после нарушения карантина
06:42В Бурятии полностью потушили лесные пожары
06:38В России выдачи автокредитов в апреле упали в пять раз
06:34В Якутии обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями головы
Лента новостейМолния