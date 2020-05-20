В Петербурге начали выплаты на покупку масок и перчаток

"Двадцатого мая СПб КГУ "Городской информационно-расчетный центр" (находится в ведении комитета по социальной политике Санкт-Петербурга) начал осуществлять выплаты в размере 800 рублей в целях приобретения средств индивидуальной защиты. Поступление денежных средств на счета более 1,8 миллиона граждан ожидается до конца недели", - говорится в сообщении.