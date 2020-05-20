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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T16:50
https://ria.ru/20200520/1571742501.html
В Петербурге начали выплаты на покупку масок и перчаток
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РИА Новости

В Петербурге начали выплаты на покупку масок и перчаток

16:50 20.05.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинские маски
Медицинские маски
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Медицинские маски. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Пенсионерам, малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, а также семьям с приемными детьми и детьми-инвалидами в Санкт-Петербурге начали выплачивать единовременные денежные выплаты в размере 800 рублей на приобретение масок и перчаток, сообщает городской комитет по социальной политике.
Ранее сообщалось, что власти Петербурга предоставят единовременную денежную выплату в размере 800 рублей пенсионерам, малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, а также семьям с приемными детьми и семьям, имеющим ребенка-инвалида, на приобретение масок и перчаток. Соответствующее постановление о предоставлении такой выплаты из городского бюджета подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. Всего поддержку от города смогут получить более 1,8 миллиона жителей.
"Двадцатого мая СПб КГУ "Городской информационно-расчетный центр" (находится в ведении комитета по социальной политике Санкт-Петербурга) начал осуществлять выплаты в размере 800 рублей в целях приобретения средств индивидуальной защиты. Поступление денежных средств на счета более 1,8 миллиона граждан ожидается до конца недели", - говорится в сообщении.
Средства на эти выплаты выделены из резервного фонда на общую сумму 1,4 миллиарда рублей.
Ранее сообщалось, что жители Петербурга в целях нераспространения коронавирусной инфекции обязаны с 12 мая носить маски и перчатки в общественных местах, в том числе в объектах розничной торговли и общественном транспорте.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Правила использования одноразовых медицинских масок
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Медицинские маски: инструкция по применению
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАлександр БегловСанкт-ПетербургОбщество
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