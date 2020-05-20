МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, намерен обсудить различные вопросы, в том числе по борьбе с коронавирусом.
"Мы, конечно, поговорим по всему комплексу вопросов, связанных с развитием республики, но без обсуждения мер борьбы с коронавирусной инфекцией нам не обойтись. Давайте с этого и начнём", - сказал Путин в ходе встречи, которая проходит в рамках видеоконференции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.