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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T16:44
https://ria.ru/20200520/1571742295.html
Путин проводит встречу с главой Татарстана
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РИА Новости

Путин проводит встречу с главой Татарстана

16:44 20.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, намерен обсудить различные вопросы, в том числе по борьбе с коронавирусом.
"Мы, конечно, поговорим по всему комплексу вопросов, связанных с развитием республики, но без обсуждения мер борьбы с коронавирусной инфекцией нам не обойтись. Давайте с этого и начнём", - сказал Путин в ходе встречи, которая проходит в рамках видеоконференции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаРоссияРустам МиннихановВладимир ПутинРеспублика Татарстан (Татарстан)Политика
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