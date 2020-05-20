Собянин утвердил стипендию для женщин с детьми по программе переобучения

МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил размер стипендии для женщин с маленькими детьми по программе бесплатного переобучения, ее размер составит 12 130 рублей, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы в среду.
"Размер стипендии для женщин с детьми дошкольного возраста, участвующих в городской программе обучения, составит 12 130 рублей в месяц. Постановление об установлении размера стипендии подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.
Уточняется, что речь идёт о действующей с 2013 года программе обучения женщин в период отпуска по уходу за ребенком. За годы реализации участницами этой программы стали порядка 10 тысяч женщин.
Кроме того, с 10 марта 2020 года пройти бесплатное переобучение или получить дополнительное образование по программе могут неработающие женщины, воспитывающие детей дошкольного возраста до 7 лет.
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Обучение организуют учебный центр "Профессионал", специализированный центр занятости "Моя карьера" и еще 20 учебных заведений. Длительность программ обучения составляет от 2 недель до 2 месяцев.
С начала 2020 года участницами программы бесплатного переобучения стали свыше 1 200 мам. Наибольшей популярностью пользуются курсы по информационным технологиям и коммуникациям, включая маркетинг, продвижение в социальных сетях, веб-дизайн и разработка сайтов.
"Ожидается, что до конца года переобучение пройдут 4,5 тысячи мам", - отмечается в материалах.