Прокуратура Москвы проверит сообщение о принуждении ребенка к сексу

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку сообщений в СМИ о женщине, которая якобы предлагала несовершеннолетней дочери вступить в интимные отношения с начальником за деньги, сообщила РИА Новости пресс-секретарь столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
"Прокуратура Москвы проверяет работу органов системы профилактики по сообщениям, размещенным в средствах массовой информации, о возможных нарушениях прав несовершеннолетней москвички на половую неприкосновенность ее матерью. Как сообщается в публикациях, мать неоднократно предлагала несовершеннолетней вступить в интимные отношения с ее начальником за денежное вознаграждение", — сказала Нефедова.
Она уточнила, что в ходе проверки будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц по исполнению требований законодательства о защите прав несовершеннолетних, а также полноте проведенных надзорных мероприятий.
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