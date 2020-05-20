Прокуратура Москвы проверит сообщение о принуждении ребенка к сексу

"Прокуратура Москвы проверяет работу органов системы профилактики по сообщениям, размещенным в средствах массовой информации, о возможных нарушениях прав несовершеннолетней москвички на половую неприкосновенность ее матерью. Как сообщается в публикациях, мать неоднократно предлагала несовершеннолетней вступить в интимные отношения с ее начальником за денежное вознаграждение", — сказала Нефедова.