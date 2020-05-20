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Прокуратура Москвы проверит сообщение о принуждении ребенка к сексу
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РИА Новости

Прокуратура Москвы проверит сообщение о принуждении ребенка к сексу

16:31 20.05.2020 (обновлено: 23:24 20.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗдание прокуратуры города Москвы
Здание прокуратуры города Москвы
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку сообщений в СМИ о женщине, которая якобы предлагала несовершеннолетней дочери вступить в интимные отношения с начальником за деньги, сообщила РИА Новости пресс-секретарь столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

"Прокуратура Москвы проверяет работу органов системы профилактики по сообщениям, размещенным в средствах массовой информации, о возможных нарушениях прав несовершеннолетней москвички на половую неприкосновенность ее матерью. Как сообщается в публикациях, мать неоднократно предлагала несовершеннолетней вступить в интимные отношения с ее начальником за денежное вознаграждение", — сказала Нефедова.

Она уточнила, что в ходе проверки будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц по исполнению требований законодательства о защите прав несовершеннолетних, а также полноте проведенных надзорных мероприятий.
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