Полицию ЛНР перевели на усиленный режим из-за возможных провокаций

ЛУГАНСК, 20 мая - РИА Новости. Подразделения МВД самопровозглашенной Луганской народной республики переведены на режим усиленного несения службы в связи с возможными провокациями, заявили РИА Новости в Центре общественных связей (ЦОС) МВД ЛНР.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому "отодвинуть линию соприкосновения" в случае продолжения со стороны ВС Украины обстрелов гражданской инфраструктуры республики.
"Учитывая официальное заявление главы Луганской народной республики Леонида Ивановича Пасечника от 19 мая 2020 года о сложившейся обстановке на линии соприкосновения, систематических обстрелах жилого сектора и социально-значимых объектов, а также в связи с участившимися вооруженными провокациями со стороны украинских формирований, министром внутренних дел Луганской народной республики принято решение и даны соответствующие указания по усилению мер, направленных на обеспечение правопорядка и безопасности граждан", - заявили в ЦОС МВД.
Уточняется, что "с целью недопущения возможных провокаций" с 20 мая на въезде и выезде из населенных пунктов республики введен усиленный режим несения службы сотрудниками полиции, выставлены дополнительные посты досмотра транспортных средств. По данным ведомства, в городах и районах ЛНР усилено патрулирование улиц и охрана важных объектов жизнеобеспечения.
"Ответственно заявляю, что личный состав министерства внутренних дел готов стать на защиту рубежей республики и противостоять внешнему агрессору", – процитировали в ЦОС МВД министра внутренних дел Игоря Корнета.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения