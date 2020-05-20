Полицию ЛНР перевели на усиленный режим из-за возможных провокаций

Уточняется, что "с целью недопущения возможных провокаций" с 20 мая на въезде и выезде из населенных пунктов республики введен усиленный режим несения службы сотрудниками полиции, выставлены дополнительные посты досмотра транспортных средств. По данным ведомства, в городах и районах ЛНР усилено патрулирование улиц и охрана важных объектов жизнеобеспечения.